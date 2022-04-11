Число погибших при взрыве газа в Ступине выросло до шести человек

В результате взрыва газа в Ступине погибли шесть человек. Такие данные подтвердили в региональном ГУ МЧС.

«В 17.57 поисковые работы завершены. Все пострадавшие и погибшие найдены. Сил и средств достаточно. Сейчас составляется акт приема передачи в муниципальном образовании данной площадки, чтобы принять решение о дальнейшем использовании [здания] <…> Погибших у нас, к сожалению, шесть человек, трое детей и трое взрослых», — сказал сотрудник ведомства в комментарии «360».

Взрыв газа в пятиэтажном здании в Ступине произошел сегодня около 06:00. Полностью разрушены оказались четыре квартиры. По предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Точные причины установят специалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.