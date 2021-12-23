Около 400 жителей Подмосковья получили деньги на открытие бизнеса в 2021 году

Сотни жителей Подмосковья получили 60 миллионов рублей на открытие личного бизнеса с начала года. Они обратились в центры занятости, где им оказали поддержку.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году деньги на личный бизнес получили 400 жителей.

Многие воплотили свои мечты в реальность, обратившись в наши центры занятости, где активно реализуются программы содействия самозанятости Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что открыть личный бизнес могут даже юные жители, достигшие совершеннолетия.

«Помимо субсидии, размер которой 145 тысяч рублей, центры занятости помогают составить бизнес-план», — сказала Ирина Каклюгина.

Кроме того, в этих учреждениях консультируют по вопросам регистрации своего дела.

Ранее мы опубликовали материалы, которые помогут узнать, как стать самозанятым в Подмосковье, — от оформления до льготных займов; как получить субсидии на лизинг или как оформить кредиты в областных фондах.