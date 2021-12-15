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    15 декабря 2021, 14:41

    Комплексная онлайн-услуга помощи безработным жителям появилась в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Безработные жители смогут получить помощь на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого там создали сервис со множеством функций. Среди них обучение, временная занятость, содействие в переезде и не только.

    Комплексная онлайн-услуга помощи безработным жителям появилась в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, это комплексная услуга «Ищу работу».

    Сервис автоматически определяет, вставал ли пользователь на учет в качестве безработного. После проверки статуса заявителю предлагается определенный набор услуг

    Надежда Куртяник.

    Во всех случаях заявитель может пройти тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии.

    Услуга доступна по ссылке. Если обратившийся житель никогда не был зарегистрирован в центрах занятости населения, ему предложат услугу профориентации.

    Но если человек уже зарегистрирован в качестве безработного, он сразу получит доступ к большому перечню услуг. Это и содействие предпринимательству, и социальная адаптация, и психологическая поддержка, и временная занятость, а также многие другие возможности.