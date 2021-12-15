Комплексная онлайн-услуга помощи безработным жителям появилась в Подмосковье

Безработные жители смогут получить помощь на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого там создали сервис со множеством функций. Среди них обучение, временная занятость, содействие в переезде и не только.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, это комплексная услуга «Ищу работу».

Сервис автоматически определяет, вставал ли пользователь на учет в качестве безработного. После проверки статуса заявителю предлагается определенный набор услуг Надежда Куртяник.

Во всех случаях заявитель может пройти тест на профориентацию, чтобы выявить склонность к той или иной профессии.

Услуга доступна по ссылке. Если обратившийся житель никогда не был зарегистрирован в центрах занятости населения, ему предложат услугу профориентации.

Но если человек уже зарегистрирован в качестве безработного, он сразу получит доступ к большому перечню услуг. Это и содействие предпринимательству, и социальная адаптация, и психологическая поддержка, и временная занятость, а также многие другие возможности.