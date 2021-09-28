Как стать самозанятым в Московской области: от оформления до льготных займов

Получить статус самозанятого очень важно тем, кто работает на себя. Так у вас будет подтвержденный доход, вы сможете не рисковать судебным разбирательством и налоговой проверкой. А еще, если вы живете в Московской области, сможете получать льготы и займы на выгодных условиях. Кто такие самозанятые, какие льготы и налоги существуют для них и в каких сферах можно оформить свою работу официально — в материале «360».

Какими видами деятельности могут заниматься самозанятые

Оформиться самозанятым можно почти в любой сфере деятельности.

Например, если женщина занимается домохозяйством, а параллельно хочет продавать сделанные вручную цветочные букеты.

Работа может быть связана с животными, природой, красотой, оказанием услуг на дому. Среди других сфер — автоперевозки, информационные услуги, спорт и аренда.

К разрешенным видам деятельности для самозанятых относят производство сувениров, ремонт, оказание финансовых и юридических услуг. Можно попробовать себя в сфере развлечений или делать вещи своими руками. Разнорабочие и представители творческих профессий тоже включены в перечень.

В целом плательщикам налога на профессиональный доход разрешено заниматься всем, что прямо не запрещено законом. Подходящую сферу можно выбрать при регистрации в качестве самозанятого.

Среди видов деятельности все же существуют ограничения — например, на перепродажу товаров или работу по агентскому договору.

Например, можно оформиться самозанятым, если вы продаете сделанные вручную чехлы для мобильных телефонов — вяжете их или шьете из кожи. А вот если вы заказываете их на на Aliexpress и перепродаете с наценкой, самозанятым вы стать не можете.

Как стать самозанятым

Стать самозанятым может любое физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые собираются работать без наемных сотрудников. Причем зарегистрироваться в таком качестве россияне имеют право с 16 лет, а с разрешения родителей или при получении полной дееспособности — с 14.

Есть несколько способов официально стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход. В инспекцию идти не придется: можно зарегистрироваться через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг.

Налоги для самозанятых

Самозанятые платят 4% налог на профессиональный доход за поступления от физических лиц и 6% — за поступления от ИП и юридических лиц. Ставки зафиксированы в законе и не будут меняться до 2029 года.

При отсутствии дохода ничего платить не нужно. Пенсионные страховые взносы тоже разрешено не отчислять, но тогда деятельность не войдет в трудовой стаж.

Выплата налогов производится только с денег, которые заплатил клиент. Декларировать операции придется самостоятельно. Например, если вы пишете тексты на заказ, необходимо отразить в отчетности гонорар за каждую статью.

Платить налог на профессиональный доход можно до тех пор, пока доходы самозанятого не превысят 2,4 миллиона рублей в год. Если прибыль окажется выше, то придется платить налог по обычной ставке — 13% для физических лиц. Самозанятый ИП после превышения лимита должен перейти на другой налоговый режим в течение 20 дней.

Финансовая поддержка самозанятых

Для самозанятых предусмотрели несколько мер поддержки, причем раньше они были доступны только представителям малого и среднего предпринимательства. Среди них — микрозаймы по льготным ставкам, бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках, аренда оборудованных рабочих мест в бизнес-инкубаторах и кворкингах, компенсация по арендным платежам за использование частных площадей, предоставление информационно-консультационных и образовательных услуг.

Например, если вы работаете косметологом, то можете взять микрозайм на покупку аппаратов для чистки лица и профессиональных средств для ухода за кожей, а также для оплаты арендованного кабинета.

В 2020 году поддержка самозанятых заключалась в предоставлении дополнительных налоговых вычетов в размере 12 130 рублей и возврате налога, уплаченного за 2019 год.

Что такое кабинет самозанятого

Для удобства самозанятых существует сервис «Мой налог». В нем плательщики налога на профессиональный доход регистрируются и работают. Пользоваться можно как веб-версией, так и мобильным приложением — возможности у них одинаковые.

Регистрация возможна через личный кабинет налогоплательщика. Сервис позволяет формировать и отправлять чеки клиентам, следить за налогами и начислениями.

Льготные кредиты для самозанятых в Московской области

С февраля 2021 года у самозанятых в Московской области появилась возможность взять кредит до одного миллиона рублей сроком до трех лет без обеспечения. При его наличии выдадут до пяти миллионов рублей на срок до пяти лет. Ставка составит 7,5%.

Кредиты выдает АО «МСП банк». Процедуру оформления льготных займов упростили — заявку на них теперь можно подать через портал госуслуг.

Как рекламировать себя самозанятому

Для самозанятого важно не только найти свою нишу, но и продвигать собственную деятельность. В Подмосковье им дали возможность оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов. Сделать это можно на областном портале uslugi.mosreg.ru.

Функция новая и направлена на помощь в размещении и продвижении товаров на интернет-площадках. Возместить можно до 50% затрат на продвижение товаров из сфер сельского хозяйства, охоты, рыболовства, собственного и обрабатывающего производства.

Самозанятый или ИП — что выбрать

Выбрать между статусом самозанятого и ИП иногда непросто. У индивидуальных предпринимателей есть права и полномочия юридических лиц. Они ведут деятельность, получают прибыль и рискуют при этом всем своим имуществом.

В отличие от самозанятых, ИП регулярно платят налог, даже если не получили доход. Сумма зависит от конкретного налогового режима. Обязательны для них страховые и пенсионные взносы. С дохода свыше 300 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям необходимо дополнительно выплачивать еще 1% в ПФР.

В то же время ИП может трудоустраивать большое количество людей — ограничение есть только по системе налогообложения.

Меры поддержки для индивидуальных предпринимателей тоже отличаются от самозанятых как на федеральном, так и на региональном уровнях. Недавно правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

В Московской области предпринимателям предоставляют льготы и компенсации по налогам, микрофинансированию бизнеса, выделяют субсидии на создание объектов инженерной инфраструктуры, земельные участки в аренду без конкурса и поддерживают МСБ в других сферах.

Плюсы и минусы статуса самозанятого

В России, по официальной статистике ФНС, по итогам первого квартала 2021 года самозанятых оказалось порядка двух миллионов по всей стране против 560 тысяч в прошлом году. Люди увидели плюсы в такой работе.

Первый — это простота оформления и низкая налоговая ставка. Привлекает к деятельности и возможность совмещения статусов: в качестве самозанятого может выступать физическое лицо, которое уже работает по трудовому договору. Ситуация с отчетностью и дополнительными взносами тоже ясная: после каждой услуги достаточно формировать и выдавать покупателю электронный чек. На их основе рассчитывается сумма налога. Отчисления в ПФР — добровольные, нет налога на добавленную стоимость. Еще один плюс — возможность работать с юридическими лицами. А сфера деятельности очень широка. И конечно, не стоит забывать о мерах поддержки — их немало, и каждый регион предлагает собственные преференции самозанятым.

Минусы тоже есть. Годовая сумма дохода не должна превышать 2,4 миллиона рублей, но по ежемесячной прибыли ограничений нет. Трудовой стаж и пенсия не копятся — обязательных взносов в ПФР самозанятость не предполагает, но их всегда можно делать добровольно. Поскольку самозанятые работают только на себя, то им нельзя нанимать сотрудников для помощи.