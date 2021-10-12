Помощь в деле. Как получить кредит в Фонде микрофинансирования и Гарантийном фонде Московской области

Предприниматели и самозанятые из Московской области могут получить деньги для развития своей деятельности. Для этого они должны обратиться в Фонд микрофинансирования Московской области и предоставить определенный пакет документов. А для обеспечения доступа к кредитным ресурсам предприниматели вместе с самозанятыми должны подать заявление в Гарантийный фонд Московской области, где они смогут получить поручительства.

Что такое Фонд микрофинансирования Московской области

Фонд микрофинансирования Московской области — это микрокредитная компания, организованная в рамках реализации программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009–2012 годы» [1]. Она также входит в саморегулируемую организацию Союз «Микрофинансовый альянс „Институты развития малого и среднего бизнеса“».

Организация предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Получить их могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Московской области в качестве налогоплательщиков. Они также должны быть включены в реестр малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.

Какие документы нужны и куда обращаться для получения кредита через Фонд микрофинансирования

Для подачи заявки в Фонд микрофинансирования нужно предоставить определенный пакет документов, причем для индивидуальных предпринимателей, юрлиц и самозанятых он несколько отличается. Как правило, в основном пакете всем трем заявителям нужно предоставить следующее:

— заявку;

— анкету;

— анкету публичного должностного лица;

— реквизиты предпринимателя;

— ИНН;

— СНИЛС.

В зависимости от используемой системы налогообложения юрлица и предпринимателя должны предоставить дополнительный набор документов. Организациям придется прикрепить и учредительные документы. Супругам самозанятых нужно будет тоже предоставить свои документы в Фонд микрофинансирования Московской области.

В фонд можно предоставить документы в электронном виде с помощью сервиса «Мой бизнес» или через сервис электронного документооборота на сайте.

Какие условия микрозаймов предлагает Фонд микрофинансирования Московской области

У фонда есть общие условия программы микрофинансирования и специальные программы. По общим условиям максимальная сумма основного долга не может превышать пять миллионов рублей, а минимальная — быть меньше 100 тысяч рублей.

Срок займа длится до 36 месяцев. Долг можно погасить как равномерно, так и с отсрочкой. Для должников предусмотрены штрафные санкции размером 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от первоначальной суммы займа.

Всего у фонда шесть особых программ, которые можно выбрать в зависимости от деятельности вашего бизнеса и его состояния. Это программы «Начни свое дело», «Приоритетный», «Предпринимательский заем физическим лицам — плательщикам НПД», «Молодой предприниматель», «Рефинансирование» и «Удаленные территории». У каждой программы свои удобные для предпринимателей и самозанятых условия.

Требования к самозанятым и МСП для микрозаймов через Фонд микрофинансирования

Фонд также выдвигает определенные требования заявителям для получения займов. Нужно быть субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2] и включенным в реестр субъектов МСП. Самозанятые должны стоять на учете в налоговом органе.

Как предпринимателям, так и самозанятым нужно быть зарегистрированы в качестве налогоплательщика на территории Подмосковья. Они не должны проходить банкротство.

Что такое Гарантийный фонд Московской области

Гарантийный фонд Московской области предоставляет поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций. Фонд также предоставляет поручительства самозанятым в Московской области. Поручительства дают по договорам займов, лизинга, кредитным договорам, по договорам о предоставлении банковской гарантии.

Фонд сфокусировался на научных исследованиях, использовании вычислительной техники и информационных технологий, строительстве, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве и образовании.

Условия кредита через Гарантийный фонд Московской области

Фонд предоставляет поручительства тем, кто отвечает нескольким условиям. Заемщики должны иметь юридический адрес регистрации и состоять на налоговом учете в Подмосковье. Другое условие — они должны уплатить фонду вознаграждение за предоставление поручительств.

Важно и то, что в течение предыдущего месяца не должно быть просроченной задолженности свыше 50 тысяч рублей по налогам и другим платежам. Заемщик не должен проходить через банкротство.

Поручительства предоставляются на срок не более 24 месяцев и не более 25 миллионов рублей. Это действует в том случае, если цель кредита — пополнение оборотных средств для заемщиков из сферы торговли. Размер поручительства также напрямую зависит от суммы кредиты заемщика. В целом фонд при единовременном выдаваемом поручительстве не может выплачивать сумму свыше 42 миллионов рублей.

Преимущества и разница между Фондом микрофинансирования и Гарантийным фондом

Цель Фонда микрофинансирования — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. В отличие от него, Московский областной гарантийный фонд формирует доступ предпринимателей и самозанятых к кредитным ресурсам. Именно благодаря последнему можно получить поручительства на заем в Фонде микрофинансирования.

Плюсы Фонда микрофинансирования Московской области заключаются в предоставлении выгодных займов для тех, кто только начинает свой бизнес, быстрой процедуре подачи документов в электронном виде. Финансовую поддержку от фонда могут получить не только предприятия от наиболее пострадавших областей экономики, но и организации, которые занимаются образованием, медициной и фермерским хозяйством.

Преимущество Московского областного гарантийного фонда заключается в простом и эффективном механизме предоставления поручительств, отсутствии необходимости сбора дополнительных документов и минимального срока принятия решений. Неоспоримый плюс — экономия на страховании залога и издержках его оформления.

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