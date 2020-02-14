От проекта до реализации. Зампред правительства познакомился с работой Центра содействия строительству Подмосковья

Центр содействия строительству Подмосковья — первый проектный офис в России. На единой площадке собраны 100 сотрудников, представляющих 12 органов власти и 11 организаций. Зампреду правительства ЦСС представил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Здесь принимаются все решения по градостроительной деятельности, проекты сопровождаются в ручном режиме. За последние три года срок их реализации сократился с 36 до 14 месяцев.

Дмитрий Чернышенко также посетил Центр управления регионом. С работой ЦУР ознакомились и главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и Ставропольского края Владимир Владимиров.

Президент России Владимир Путин поручил создавать такие Центры управления регионом во всех субъектах страны.

В Центре работают более 120 сотрудников из 30 профильных ведомств Подмосковья. Основные направления работы: медицина, образование, соцзащита, дороги и общественный транспорт, госуслуги, ЖКХ и мусор, экология, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Источник фото: телеканал «360»

В ЦУР обрабатываются сообщения жителей, поступившие на портал «Добродел», горячую линию губернатора, в администрации городских округов и соцсети. Цифровые технологии позволяют оперативно решать проблемы жителей и не допускать их дальнейшего появления. Во всех 64 городских округах Московской области созданы муниципальные центры управления регионом.

«Здесь многому можно научиться. Мы видим входную точку самой проблемы, ее регистрацию, назначение ответственности, контроль исполнения и, что очень важно, обратную связь с людьми. Президент говорит, что самое главное — это решение проблемы, волнующей человека. И в ЦУР мы видим, как это осуществляется. Будем перенимать опыт и на Ставрополье это внедрять», — отметил Владимир Владимиров, глава Ставропольского края.

В феврале по поручению Андрея Воробьева в ЦУР открылся Центр защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. Горячая линия работает в будни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 17 часов. Отправить обращение можно также на электронную почту 0150@mosreg.ru.