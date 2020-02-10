Горячая линия оказалась востребованной для бизнесменов Подмосковья. Проверили первую неделю работы

Московская область продолжает развивать цифровые технологии. Сейчас жителям не нужно стоять в очереди и ждать, когда на их проблему обратят внимание. Благодаря «цифре» вопросы решают круглосуточно. Теперь очередь дошла до бизнесменов: для них открыли специальную горячую линию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил первые результаты ее работы.

Помощь по звонку

Начать свое дело в Московской области можно буквально на раз-два. Недавно для предпринимателей открыли центры «Мой бизнес». Обратиться в них может любой желающий: все услуги бесплатны. Теперь помощь стала еще доступнее. Для предпринимателей создали специальную горячую линию 0150.

По короткому номеру можно получить помощь и по такому масштабному вопросу, как открытие своего дела в Подмосковье, и по бытовым проблемам. Например, как заполнить ту или иную отчетную форму. Результаты первой недели работы линии проверил губернатор региона Андрей Воробьев. По его мнению, на каждого обратившегося нужно составлять электронную заявку. Таким образом специалисты не будут тратить время впустую. Сейчас такая форма есть — и заполнить ее можно как раз по телефону.

Источник фото: Воробьев LIVE

«Всего у нас семь источников, куда поступает информация — это и центр «Мой бизнес», и «Добродел», и горячая линия. У нас два варианта: мы отвечаем онлайн, соединяем со специалистом, который консультирует обратившегося. Второй вариант — если такого вопроса еще не получали, ставим звонок на час и перезваниваем в течение часа», — рассказала министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова.

Работает горячая линия с 09:00 до 18:00 по будням и до 17:00 в субботу. Можно отправить электронное письмо на почту 0150@mosreg.ru. Специалисты проконсультуриуют по каждому вопросу, а в самых сложных случаях запишут на прием в центр.

«Всего за семь дней поступило 463 обращения, на горячую линию — 214, отработано 157, в работе 57», — добавила Егорова.

Командная работа

Сейчас одна из главных задач Московской области — привлечение новых инвесторов и предпринимателей. А для этого нужно создать специалистам определенные условия. Бумажная волокита, доставка товаров — все должно быть быстро и без проблем. Поэтому еще в 2017 году в Подмосковье открыли Центр содействия строительству, где помогают инвесторам.

За три года результат внушает доверие: открыли новые фабрики, заводы, склады, офисы. Девиз центра — «От проекта до объекта». Сейчас начать свое дело в Подмосковье можно не за 36 месяцев, а всего за 14. Уменьшилась стоимость подключения к коммуникациям: газу, электричеству, воде.

Теперь предприниматели защищены со всех сторон. У них есть и Центр содействия строительству, и «Мой бизнес», и горячая линия 0150. На этом Подмосковье останавливаться не будет. Каждый центр продолжает создавать тот алгоритм работы, который необходим для максимально быстрой помощи.

Развивать цифровые услуги в Московской области помогает Центр управления регионом. Существует он уже больше года. Главный принцип: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Работают такие центры в каждом городском округе. А это значит, что оперативную помощь можно получить из любого уголка Подмосковья.

«ЦУР набирает обороты и наша стратегическая задача, чтобы каждый министр, каждая отраслевая команда четко понимали, как совершенствуется, развивается, дает эффективный результат работа каждого подразделения», — отметил Воробьев.

С этого дня муниципальные ЦУР будут каждую неделю рассказывать о своих результатах. А это значит, что решать вопросы в Подмосковье начнут еще эффективнее.