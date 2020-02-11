Все леса Подмосковья собрали на одном экране. Опыт ЦУР хотят передать регионам

Все леса Подмосковья на одном экране

На интерактивной карте отмечены участки, на которых проводятся санитарные рубки, организованы зоны отдыха, лесные дороги. Этот опыт цифровизации зеленых территорий уникален. В Совете Федерации создана рабочая группа по совершенствованию лесного законодательства, поэтому подмосковную практику могут распространить по всей России.

«Это действительно уникальный опыт. Ничего подобного ни в одном регионе из тех, что я посетил, больше не было. Мы давно хотели посмотреть, как московский регион перевел все в „цифру“, как реализовал на существующей платформе возможности управления регионом и лесным хозяйством. И это достойно того, чтобы этот опыт плавно переняли другие регионы», — отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Цифровизация — лишь одна из составляющих. Большую роль в успешной работе геоинформационной системы играет комплексный подход к решению проблем.

«Перед лесной отраслью страны стоит очень много проблем. Многие системные вопросы до конца не решены. Кроме того, отрасль имеет дело с бизнесом, который получает в аренду лесные участки и осуществляет заготовку и переработку леса. Все это требует взаимодействия. Но чтобы планировать работу в масштабах страны, нужно знать все о тех лесах, которые могут быть возобновляемым ресурсом. Всю эту работу нужно совершенствовать. Чтобы устранять недостатки, нужна система. Поэтому мы изучаем опыт Центра управления регионом. Я думаю, это один из способов решения проблем», — заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В решении проблем поможет «Добродел»

Леса — это почти 43% всей территории Московский области. Практически все они оцифрованы. Работу провели в рекордно короткие сроки, ни одному региону России такого еще не удавалось сделать. Все данные собраны в региональной геоинформационной системе, которую объединили с «Доброделом». Это позволило сократить количество жалоб, а работу с обращениями уменьшить в два раза.

«Мы очень быстро оцифровали, буквально за 1,5 месяца перевели все карты. Но самое сложное — это поддерживать их в актуальном состоянии. Для этого мы создали специальное подразделение, которое планомерно, системно работает. В прошлом году мы уже ввели электронную услугу по лесной амнистии. Мы очень открыты и готовы поделиться всем с коллегами из Министерства природы. Надеемся, что такую же систему они введут и в других регионах», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

На практике это выглядит так: житель области, у которого в смартфоне установлено приложение «Добродел», гуляет по лесу и видит, что идет вырубка. Он начинает писать жалобу и наводит камеру на место, где рубят деревья. Интеграция «Добродела» и геоинформационной системы позволяет мгновенно определить, что происходит. Если вырубка санитарная, то пользователь получит соответствующую информацию в всплывающем окне.

Еще год назад обработка такого обращения заняла бы 30 дней. Теперь же, раз часть жалоб отметается сразу, есть время работать с реальными проблемами. В топе жалоб по статистике подмосковного Комитета лесного хозяйства числятся свалки мусора в лесу, неудовлетворительное состояние насаждений и незаконная вырубка.