Подмосковье 24 марта 2024, 21:57 Зампред Мособлдумы Александр Наумов почтил память жертв теракта в Crocus City Hall Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе

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Заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов, вместе депутатами и сотрудниками в день общенационального траура почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Члены делегации возложили цветы к стихийному мемориалу у здания торгово-развлекательного комплекса.

Александр Наумов выразил свои соболезнования семьям погибших в результате террористической атаки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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«Уверен, что все исполнители, пособники и организаторы этого чудовищного преступления понесут заслуженную кару. Этим зверям нет места на Земле. Наш народ не запугать!», — заявил Наумов.

Он подчеркнул, что организаторам убийства беззащитных людей не удастся разрушить сплоченность многонационального народа России.

«Граждане нашей огромной страны сплотились еще больше перед общей бедой. Во время этого страшного теракта были те, кто, жертвуя своей жизнью, спасал женщин и детей. Низкий им поклон — они настоящие герои», — отметил Наумов.

Депутат поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, доноров, который немедленно откликнулись на просьбу о помощи, врачей, круглосуточно дежуривших в больнице, спасателей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.