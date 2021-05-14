Закон об экологическом образовании и просвещении разработают в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел круглый стол, посвященный развитию экологического образования в регионе. Его участники поддержали идею Министерства природных ресурсов и экологии РФ о необходимости разработки в рамках президентского проекта «Экология» отдельного закона, который будет связан с экологической наукой и просвещением.

«Тему затронули неслучайно, на днях мы отмечали День экологического образования. Праздник с глубоким смыслом, призванный привлечь внимание жителей планеты к существующим проблемам защиты окружающей среды. Важность экологического образования переоценить сложно. Именно благодаря таким знаниям человек может осознать, к каким именно катастрофическим последствиям и явлениям может привести потребительское отношение к окружающей среде», — подчеркнула председатель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Депутат добавила, что в ряде субъектов страны установлены правовые и организационные основы осуществления системы экообразования согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды». В Подмосковье пока такой законодательный акт отсутствует, но ведется активная работа в данной сфере.

Наш Комитет со своей стороны разработает законопроект об экологическом образовании и просвещении в Подмосковье. Новый закон необходим, чтобы установить и закрепить ряд важных терминов, например, «экологическое образование», «экологическая культура» и «просвещение», «экологизация школьного образования» Алла Полякова председатель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию

В рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы ведутся работы по направлениям:

экологическое образование и воспитание;

развитие экологической культуры;

информирование граждан.

Как рассказал первый замминистра экологии и природопользования Вячеслав Леонов, в Подмосковье по телевидению и в интернете показывают цикл документальных фильмов на тему «Экологическое просвещение», для слушателей радио транслируют культурно-познавательные программы на тему экологии, издаются специализированные тематические выпуски в печатных СМИ и другое.

Также Леонов рассказал о некоторых успешных проектах, среди которых экологическая акция «Шина». С ее начала в 2021 году на утилизацию уже приняли около 10 тысяч шин. Еще одна массовая акция — «Сдай макулатуру — посади дерево». В 2020 году она прошла в 38 муниципалитетах.

«Жители Подмосковья участвуют в акциях, проводимых и на федеральном уровне: всероссийский экологический диктант, „Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского“, „Вода России“, „Православная инициатива–2021“ — это лишь некоторые акции, которые пользуются спросом у наших граждан», — добавил Вячеслав Леонов.

Также в регионе реализуется 3698 образовательных программ естественнонаучной направленности. Проводятся экологические конкурсы, фестивали, викторины, конференции и семинары.

Ежегодно в Московской области проходят 14 региональных мероприятий и более 12 экологических акций, в которых могут принять участие свыше 25 тысяч человек.