Акции по утилизации старой техники пройдут с мая по июль в 13 округах Подмосковья

Тринадцать акций пройдет в рамках проекта «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье с мая по июль. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Отработавшую технику сдадут жители и организации городских округов Ленинский, Одинцовский, Химки, Солнечногорск, Клин, Красногорск, Мытищи, Подольск, Сергиево-Посадский, Богородский, Коломна, Орехово-Зуевский и Щелково.

«В наше время существует много экологических программ и возможностей помочь природе „переварить“ последствия жизнедеятельности человека — переработка шин, батареек, раздельный сбор и переработка мусора. Утилизация и переработка старой электроники на вторичное сырье — одна из важных составляющих заботы о природе и ее ресурсах», — отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В рамках программы «Школа утилизации: электроника» можно сдать любую электронную технику — компьютерную, офисную и бытовую, телефоны и персональные гаджеты, электрические игрушки, научную и медицинскую технику.

Оператор программы — Фонд рационального природопользования — утилизирует технику на собственных производственных мощностях в Люберцах, а тот материал, который можно использовать вторично, направляют на партнерские заводы для использования.

Как рассказала Наталья Адигамова, в апреле в рамках экопрограммы «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье было собрано и направлено на утилизацию 113 тонн электролома. Больше всего техники собрали городские округа Рузский, где общими силами собрали и направили на переработку 16 тонн техники, Люберцы — 15 тонн и Пушкинский — 10 тонн. Общий объем собранной в Подмосковье с начала 2021 года электроники составил 468 тонн.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется Фондом рационального природопользования не только в Москве и Подмосковье, но и в Санкт-Петербурге, Тамбовской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Нижегородской областях, а также в Республиках Мордовия и Марий Эл. Всего с начала года участниками проекта собраны на утилизацию более 750 тонн электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства. Лидером традиционно остается Подмосковье Александра Кудзагова исполнительный директор Фонда рационального природопользования

В мае акция пройдет в шести городских округах:

12–13 мая — в Ленинском округе

17–18 мая — в Одинцовском округе

19–20 мая — в городском округе Химки

24–25 мая — в городском округе Солнечногорск

26–27 мая — в городском округе Клин

31 мая -1 июня — в городском округе Красногорск

В июне Фонд рационального природопользования приедет за старой техникой в пять городских округов:

2–3 июня — городской округ Мытищи

7–8 июня — городской округ Подольск

15–16 июня — Сергиево-Посадский округ

21–22 июня — Богородский округ

28–29 июня — городской округ Коломна

В июле запланированы две акции. 5–6 июля технику можно будет сдать в Орехово-Зуевском округе, а 12–13 июля — в городском округе Щелково.

Подробнее узнать о программе и посмотреть график вывоза электроники из округов Подмосковья можно в разделе «Электроника» на официальном сайте Фонда рационального природопользования.