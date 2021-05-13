Акции по утилизации старой техники пройдут с мая по июль в 13 округах Подмосковья
Тринадцать акций пройдет в рамках проекта «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье с мая по июль. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Отработавшую технику сдадут жители и организации городских округов Ленинский, Одинцовский, Химки, Солнечногорск, Клин, Красногорск, Мытищи, Подольск, Сергиево-Посадский, Богородский, Коломна, Орехово-Зуевский и Щелково.
«В наше время существует много экологических программ и возможностей помочь природе „переварить“ последствия жизнедеятельности человека — переработка шин, батареек, раздельный сбор и переработка мусора. Утилизация и переработка старой электроники на вторичное сырье — одна из важных составляющих заботы о природе и ее ресурсах», — отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
В рамках программы «Школа утилизации: электроника» можно сдать любую электронную технику — компьютерную, офисную и бытовую, телефоны и персональные гаджеты, электрические игрушки, научную и медицинскую технику.
Оператор программы — Фонд рационального природопользования — утилизирует технику на собственных производственных мощностях в Люберцах, а тот материал, который можно использовать вторично, направляют на партнерские заводы для использования.
Как рассказала Наталья Адигамова, в апреле в рамках экопрограммы «Школа утилизации: электроника» в Подмосковье было собрано и направлено на утилизацию 113 тонн электролома. Больше всего техники собрали городские округа Рузский, где общими силами собрали и направили на переработку 16 тонн техники, Люберцы — 15 тонн и Пушкинский — 10 тонн. Общий объем собранной в Подмосковье с начала 2021 года электроники составил 468 тонн.
Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется Фондом рационального природопользования не только в Москве и Подмосковье, но и в Санкт-Петербурге, Тамбовской, Тульской, Ивановской, Волгоградской, Нижегородской областях, а также в Республиках Мордовия и Марий Эл. Всего с начала года участниками проекта собраны на утилизацию более 750 тонн электронного и электрического оборудования, утратившего потребительские свойства. Лидером традиционно остается Подмосковье
В мае акция пройдет в шести городских округах:
- 12–13 мая — в Ленинском округе
- 17–18 мая — в Одинцовском округе
- 19–20 мая — в городском округе Химки
- 24–25 мая — в городском округе Солнечногорск
- 26–27 мая — в городском округе Клин
- 31 мая -1 июня — в городском округе Красногорск
В июне Фонд рационального природопользования приедет за старой техникой в пять городских округов:
- 2–3 июня — городской округ Мытищи
- 7–8 июня — городской округ Подольск
- 15–16 июня — Сергиево-Посадский округ
- 21–22 июня — Богородский округ
- 28–29 июня — городской округ Коломна
В июле запланированы две акции. 5–6 июля технику можно будет сдать в Орехово-Зуевском округе, а 12–13 июля — в городском округе Щелково.
Подробнее узнать о программе и посмотреть график вывоза электроники из округов Подмосковья можно в разделе «Электроника» на официальном сайте Фонда рационального природопользования.