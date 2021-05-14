Закон о просветительской деятельности отправили на доработку

Вступление в силу закона о просветительской деятельности отложили. Уточняющий правила его работы проект постановления правительства отправили на доработку после общественного обсуждения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

В ведомстве пояснили, что свои предложения по тексту документа внесли представители учреждений культуры, образования, IT и сферы экологии. Свои предложения по доработке внесли представители Общественной палаты России.

«Все поступившие предложения по проекту постановления будут рассмотрены при внесении в него изменений», — заявили в министерстве.

Постановление правительства регулирует закон о правила просветительской деятельности. Этот документ вызвал критику в научной среде. Против него выступили профессора РАН. Они отметили, что закон прекратит все программы международного обмена и сотрудничества во всех научных областях. Академики заявили, что уже направили свои предложения для включения в проект.

«Газета.ru» напомнила, что российские IT-компании направили письмо заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, в котором предупредили, что закон приведет к повышенной бюрократии и повышению цен на образовательные программы.

На официальном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения против документа высказались более 25 тысяч человек и только 70 его поддержали.

В начале апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вызвавший серьезный резонанс закон отрегулируют, чтобы не препятствовать зарубежному обмену опытом.