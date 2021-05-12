Чище, чем в реке. Сбросы сточных вод снизились почти до нуля в Подольске

Очистные сооружения Подольска, реконструированные к осени прошлого года, вышли на полную мощность. До марта длился пусконаладочный режим, а теперь сбросы грязной воды в реку почти равны нулю.

Здесь предусмотрели несколько ступеней очистки. Природе на это потребовались бы годы, а на специальных сооружениях все происходит за несколько часов. Вода, получаемая в результате, даже чище, чем в реке.

Благодаря технологиям сбросы грязной воды снизились почти до нуля. Сам комплекс удалось открыть на два квартала раньше срока.

Об этом губернатору Андрею Воробьеву, проверившему работу сооружений, доложил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Сооружения относятся к структуре подольского „Водоканала“. Не побоюсь похвалить: это лидер нашей отрасли водоотведения Антон Велиховский.

Главный эффект — это улучшение экологической обстановки на территории Подольского округа и в бассейне Волги более чем для 350 тысяч жителей.

Директор «Водоканала» в Подольске Михаил Семин рассказал, что на площадке работает лучшее оборудование.

«Мы проектировали и строили этот блок, введенный в ноябре. Он уже вышел на проектную производительность. Здесь самое лучшее из того, что сегодня доступно в новых технологиях», — подчеркнул он.

Очистку воды выполняют с глубоким удалением органических, биогенных элементов. Все это делают в рамках президентского проекта «Экология». А к концу 2021-го запустят первую очередь сооружений в Щелкове.

На очистных сооружениях в Подольске уже побывали и шведы, признав, что качество здесь не уступает мировому уровню.