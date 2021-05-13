Закон о полном запрете вылова китов и дельфинов готовят в России

Законопроект о запрете промышленного и прибрежного вылова китов и дельфинов разрабатывает правительство России. Об этом на заседании кабмина объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что после ситуации с «китовой тюрьмой» в приморской бухте Средняя требования к правилам добычи морских млекопитающих ужесточили. Но тогда запрет коснулся только животных, которых использовали для цирков и дельфинариев.

Квоту на вылов выдает специальная правительственная комиссия по вопросам рыбохозяйственного комплекса. Мишустин отметил, что в этом году не выдали ни одного разрешения.

«Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование — уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит уберечь животных от хищнического истребления», — заявил премьер-министр.

Внимание на ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя около Находки обратили экологи. Они рассказали, что там находятся несколько краснокнижных косаток и белух, которых готовят к продаже в Китай.

Следственный Комитет завел уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В ходе проверки выяснилось, что в бухте насильно удерживали 11 детенышей косаток и 90 белух, которые еще не достигли половой зрелости. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили еще в 2018 году.

Освобождение и выпуск животных в естественную среду обитания начался летом 2019 года и продолжался до ноября. Косатки и белухи уплыли в Охотское море.