Выставка отечественных фармкомпаний и медоборудования состоялась в рамках женского форума «Здоровье» в Красногорске

В Доме правительства Московской области в рамках женского форума «Здоровье» открылась выставка отечественных фармацевтических компаний и медоборудования. Свои разработки и самую передовую продукцию представили порядка 20 предприятий.

Среди компаний-участников выставки — ГЕРОФАРМ, АКРИХИН, Скопинфарм, Биокад, Фармстандарт, ПСК «Фарма», Фармэко, DoTerra, Солофарм, Генетикс, Максилак и другие.

В выставке приняла участие компания BIOCAD, которая реализует большие планы по импортозамещению. Предприятие занимается разработкой от поиска молекулы и генной инженерии до клинических исследований и массового производства. Компания выпускает 61 лекарственный препарат, среди которых лекарства для лечения онкологических, аутоиммунных и других серьезных заболеваний.

«На текущий момент мы имеем большое количество продукции именно оригинальной, сделанной в России — это препараты полного цикла. Сейчас их уже 9, в разработке более 40 новых, которые в ближайшие несколько лет будут выпускаться в стране», — рассказал представитель компании BIOCAD Алексей Шелепнев.

Еще одним участников выставки стал крупный производитель на рынке России — компания «Фармстандарт». В портфель компании входит более 450 лекарственных средств, 200 из них являются жизненно важными.

«Приоритетом является, конечно же, качество выпускаемой продукции. У нас обширная линейка — это гинекологический портфель, с которым мы приехали на сегодняшний форум, посвященный женскому здоровью, это и неврология, и гормон роста для детей и взрослых, эпидемиологический портфель, различные антибиотики, в том числе и онкологические заболевания, что очень важно в современном мире», — рассказала руководитель направления «Гинекология и остеопороз» компании «Фармстандарт» Анна Митрофанова.

Посетители выставки могли измерить артериальное давление с оценкой рисков развития сердечно-сосудистых осложнений, определить риск онкопатологии, измерить уровень глюкозы, холестерина, пройти мобильное анкетирование по вопросам здорового образа жизни. По итогам исследований специалисты выдавали рекомендации по коррекции образа жизни и терапии.

Организатором форума «Здоровье» является Московское областное региональное отделение «Союза женщин России».

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Ольга Забралова выразила уверенность, что инициативы, которые представлены в рамках женского форума «Здоровье», обязательно найдут поддержку и у подмосковного правительства, и у Совета Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большинство иностранных компаний продолжают работу в регионе.