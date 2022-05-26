Екатерина Богдасарова: забота женщин о детях сохраняет здоровье всей нации

Женский форум «Здоровье» в Красногорске собрал 300 участниц со всей Московской области. Среди них — профессора, эксперты из самых разных областей. Мероприятие открыла председатель регионального отделения «Союза женщин России», президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Мне очень приятно быть на этой сцене и открывать мероприятие, которое мы так долго ждали. Прежде всего мне хочется сказать слова благодарности правительству Московской области за то, что поддержало нашу инициативу. Большое спасибо нашим партнерам за чудесную организацию и, конечно, экспертам, которые нашли время и желание приехать и поделиться с аудиторией форума полезными и важными знаниями», — сказала она.

Богдасарова отметила, что здоровье — это та тема, которая волнует любого человека, а женское здоровье — особенный мир. Он связан с материнством, детством, чувствами, эмоциями, заботой.

«Это достаточно сложный, но хрупкий механизм, и как правильно его настроить, мы сегодня будем здесь обсуждать с профессорами, врачами, тренерами, психологами», — добавила она.

По ее словам, в любой семье есть свой собственный доктор, а в России по традиции такую функцию выполняют мамы и бабушки. Они заботятся о здоровье близких, детей, следят за их состоянием, реагируют на какие-то изменения.

«И [от того,] насколько правильно женщина понимает заботу о здоровье, зависит не только физическое, но психологическое и эмоциональное состояние семьи. Я хочу напомнить, что, заботясь о наших детях, мы в целом заботимся о здоровье нации. <…> Пусть культура здоровья будет становиться образом жизни», — заключила Богдасарова.