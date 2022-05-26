Сенатор Забралова: инициативы женского форума «Здоровье» получат поддержку для реализации

В Подмосковье открылся женский форум «Здоровье». В нем участвуют более 300 женщин из Московской области. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Ольга Забралова выразила уверенность, что инициативы, которые представлены в рамках мероприятия, обязательно найдут поддержку и у подмосковного правительства, и у Совета Федерации.

«Наша сегодняшняя встреча действительно является важной, актуальной, потому что здоровье — это самое ценное, что у нас есть и, как говорится, в хорошем смысле его не купить ни за какие деньги. Я благодарна организаторам мероприятия, хорошо, что вы явились идейными вдохновителями форума. Естественно, для осуществления задуманных инициатив нам в дальнейшем понадобится поддержка», — отметила Забралова.

Она отметила, что на сегодня в Московской области уже было сделано очень много в этом направлении: созданы условия и возможности для диагностики состояния здоровья, есть возможность проходить профилактические осмотры, диспансеризацию, заниматься спортом.

«И очень важно, что наши медицинские организации оснащены самым современным оборудованием. Не только на региональном, но и на федеральном уровне этому уделяется большое внимание. Я надеюсь, что по итогам форума те инициативы, в том числе и законодательные, новые идеи обязательно будут поддержаны и Советом Федерации, и правительством Московской области», — добавила она.

Женский форум «Здоровье» организовало подмосковное отделение «Союза женщин России» во главе с президентом благотворительного фонда «Исток» Екатериной Богдасаровой. Его главная задача — помочь женщинам быть более адаптированными, информированными в вопросах сохранения и поддержания собственного здоровья, а также здоровья семьи и детей.