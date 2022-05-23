Воробьев: субсидию бизнесу по франшизе начнут выдавать 1 июля в Подмосковье

Подмосковье поддержит бизнес по франшизе. Субсидии при запуске компании можно будет получить для компенсации расходов на приобретение оборудования и на оплату аренды. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Понимая весь этот натиск Запада по санкциям, и на федеральном уровне, мы со своей стороны продолжаем реализовывать различные мероприятия по поддержке и крупного, системообразующего, и малого бизнеса», — сказал он.

По его словам, в Московской области сейчас 117 проектов импортозамещения, они дают порядка 12 тысяч дополнительных рабочих мест.

Мы особое внимание уделили малому бизнесу. В частности, мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность для малого бизнеса тогда, когда используют франшизу. <…> Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Об этой инициативе подробно рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Если ты открыл бизнес по франшизе, ты получаешь понятную модель, доходы, ты получаешь понятные стандарты. Мы запускаем субсидию на оплату расходов, которые несет предприниматель, для того чтобы начать этот бизнес. Там нужно заплатить паушальный платеж — бонус за то, что имеешь право пользоваться франшизой, дальше приобрести оборудование по стандарту, заключить договор аренды, если это, например, точка в торговом центре», — пояснила Зиновьева.

Власти Подмосковья готовы субсидировать на открытие бизнеса по франшизе по 30% затрат — до 500 тысяч рублей, если это федеральная франшиза.

«А если это франшиза подмосковная — у нас 140 подмосковных франшиз существует, — то мы будем субсидировать до 50% затрат на открытие бизнеса по франшизе либо до одного миллиона рублей каждому предпринимателю», — заявила министр.

Программа стартует 1 июля, заявки можно будет отправлять в онлайн-режиме. Более подробная информация — на инвестиционном портале Московской области.