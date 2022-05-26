Андрей Воробьев: подавляющее большинство иностранных компаний в Подмосковье продолжают работать

Из 186 иностранных компаний в Московской области работу приостановили только девять, а ушли не больше пяти. Остальные продолжают работать, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Подмосковье, наверное, самое большое представительство производств иностранных. Это 186 компаний. Там работает порядка 100 тысяч сотрудников, и налогов мы получаем под 50 миллиардов рублей в год <…> Из 186 ушло четыре или пять, их купили уже российские, как известно, собственники. Девять приостановило [работу]. То есть все остальные компании работают», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что эти современные и эффективные компании расположены в разных муниципалитетах Подмосковья. Предприятиями управляют люди с высокой компетенцией, добавил он.

Мы за это переживаем, иностранные компании так же, как и отечественные, поддерживаем, держим с ними постоянный контакт и делаем все, чтобы они продолжали работать дальше и расширяли производство Андрей Воробьев.

Воробьев добавил, что те компании, которые решили продать бизнес — среди них, например, McDonald’s, Valio, OBI, «Стора Энсо Пакаджинг», — находились под политическим и общественным давлением. Но у них очень достойные экономические показатели, поэтому уходить с российского рынка мотивов не было.

«Но се ля ви, как говорят французские предприниматели, мы имеем то, что мы имеем. Я надеюсь, что это все-таки возвратная история. Но не стоит горевать, я еще раз хочу акцент сделать: большинство из 186 иностранных компаний работают. Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях. Это для нас чувствительная остановка, потому что полторы тысячи человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Конечно, будет жаль, если они остановятся надолго. Но посмотрим», — сказал губернатор.

Глава Подмосковья подчеркнул, что приостановившие работу предприятия продолжают платить зарплату сотрудникам. Это, безусловно, поддерживает, но утешение все же недостаточное, потому что люди, которые были заняты на таких предприятиях, стремились к иным целям, чем сидение на диване, отметил Воробьев.