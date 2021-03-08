«Всегда поддерживаете и вдохновляете». Андрей Воробьев наградил 25 женщин Подмосковья в честь 8 Марта

Губернатор Подмосковья поздравил женщин с 8 Марта. Он отметил, что именно они вдохновляют мужчин, помогают достигать новых высот, поддерживают в самые тяжелые минуты. Андрей Воробьев наградил тех, кто отличился в разных областях: врачей, многодетных мам, машинистов, волонтеров, инженеров и не только.

Жительницы Подмосковья получили к 8 Марта ордена и почетные грамоты. В их лице губернатор региона поздравил всех женщин, пожелав им самого главного — любви и здоровья детей.

Мы, мужчины, всегда по-особенному готовимся к 8 Марта. Я хотел бы пожелать всем женщинам, наверное, самого главного — любви. И, конечно, чтобы ваши дети, за которых вы как ни за кого в ответе, всегда радовали вас Андрей Воробьев.

В Доме правительства Подмосковья собрались женщины разных профессий. Губернатор наградил 25 жительниц. Он отметил, что некоторые истории его особенно сильно тронули.

«В нашем зале присутствуют удивительные женщины. Я не могу всех перечислить, но есть девушка Ирина Александровна — она работала бортпроводником, а когда случился COVID-19, бросила все и работала медсестрой в Ногинском госпитале», — поделился Воробьев.

Врач-инфекционист Наталья Варварова из ЦРБ Солнечногорска провела в красной зоне 500 часов, спасая пациентов. Ей вручили орден имени Пирогова.

Дети говорили ей: «Мама, хватит, побереги себя, ведь ты и так на пенсии». Но ответ Натальи всегда был одним: «Иначе я не могу». Она тоже перенесла коронавирусную инфекцию, получила осложнения. Только, пройдя карантин и поборов недуг, вновь вернулась к пациентам, чтобы лечить их.

Школьница из Домодедова спасла тонущую девочку и получила орден «За доблесть и мужество». Она учится всего лишь в пятом классе, кадетском. Василиса Языкова гуляла с сестрой и увидела, что незнакомая девочка провалилась под лед. Сразу бросилась к ней и смогла ее вытащить.

Но о спонтанном подвиге, кроме сестры, долгое время никто не знал. Даже маме она призналась спустя месяц.

Часто говорят, что за сильным мужчиной стоит женщина. Я уверен, что здесь присутствуют те женщины, которые всегда поддерживают нас, вдохновляют и добиваются добрых целей. <…> Хочу сказать слова огромной благодарности. С праздником, дорогие женщины! Андрей Воробьев.

Накануне праздника губернатор Подмосковья поздравил женщин в больницах, в клубах проекта «Активное долголетие», на заводах и предприятиях.