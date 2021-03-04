«Чтобы старшее поколение не скучало». В Королеве появился второй клуб «Активного долголетия»

Второй клуб проекта «Активное долголетие» появился в Королеве. Он уже работает в центре города — на улице Дзержинского. Здесь открыли творческую мастерскую, спортивный зал, компьютерный класс — и все это создали для пенсионеров.

Источник фото: телеканал «360»

Клуб стал одним из лучших в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Первый в Королеве досуговый центр проекта «Активное долголетие» открыли зимой 2019 года. Он появился в Юбилейном микрорайоне.

Сегодня для пенсионеров здесь работает сразу два клуба. И если первый может принимать 50 человек в день, то второй способен вместить вдвое больше участников проекта. С ними встретился губернатор Московской области.

«Сначала мы не до конца понимали, насколько клубы „Активного долголетия“ будут у нас востребованными. Но когда все сделано в таком качестве и с такими преподавателями в разных сферах, мы видим очень большой запрос», — подчеркнул Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он рассказал, что в Подмосковье появилось уже более полусотни таких центров для пенсионеров, но этот в числе лучших.

У нас сейчас уже 56 клубов работает. Этот один из лучших, а таких у нас около 20. Нам приятно, что вы здесь встречаетесь, общаетесь Андрей Воробьев.

Главная цель проекта — обеспечить интересный активный досуг для пенсионеров. В таких центрах они занимаются гимнастикой, йогой, вокалом, рисованием или проводят время за настольными играми. А еще, например, учатся работать с компьютерами.

Для этого проводят полноценные курсы. Пенсионерам объясняют не только все функции, доступные на компьютерах и планшетах, но и рассказывают, как пользоваться порталом госуслуг.

«Мы для чего это сделали — чтобы вы не ходили по лужам. Лучше кофе попивать и получать госуслуги из дома», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Самому старшему участнику «Активного долголетия» в Королеве 89 лет. А всего в городском округе проживают почти 64 тысячи пенсионеров.

В досуговых клубах они могут не только пообщаться и интересно провести время, но и пройти вакцинацию от коронавируса. Здесь есть врачи и все условия для этого.

Ключевое, чтобы старшее поколение общалось, не скучало. Если что-то здесь нужно исправить, говорите. Мы будем стараться исправить Андрей Воробьев.

Кроме того, второй клуб «Активного долголетия» в Королеве один из немногих, где есть своя прачечная. Участникам клуба выдают брендированные вещи, а постирать их можно прямо здесь.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор поздравил всех женщин с приближающимся 8 Марта. Он подарил им цветы и сладкие угощения.

В Московской области открыли уже 56 таких точек. Их посещают около пяти тысяч человек. Сейчас внутри клубов подготовили 46 пунктов вакцинации.