«Лечат и стены, и улыбки». Больницу в Королеве капитально отремонтировали впервые за 40 лет
Корпус центральной городской больницы в Королеве, в котором находятся операционный блок с реанимацией, впервые капитально отремонтировали. Его построили в конце 70-х годов прошлого века. Теперь здесь появилась современная функциональная техника.
Пообщаться с врачами приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Корпус отремонтировали по его поручению, данному в 2015 году.
За этот период в порядок привели три основных блока больницы, построенной еще в 1979-м. Круглосуточно пациентов в них могут размещать на 611 койках.
«Пять лет назад мы собрались на общении с жителями Королева. Было много разных проблем по благоустройству, ЖКХ, но главной задачей, поставленной нам, стал ремонт больницы. С тех пор мы и начали приводить ее в порядок. Здесь было очень удручающее положение. Приемное отделение поразило меня своим упадком», — рассказал глава региона.
Корпус ГД, включающий в себя реанимацию и операционные, возвышается на два этажа. Помимо капитального ремонта, здесь выполнили установку нового оборудования в ПЦР-лаборатории. Она одна из крупнейших в Подмосковье.
Сегодня мы посещаем легендарный стационар, клинику в Королеве. Когда-то я пришел — мне было стыдно за то, что я увидел. Мы понимаем, что в каждом городе Подмосковья важно иметь новые стандарты
Новейшее оборудование появилось и в гибридной операционной. В ней можно проводить операции любого вида: эндоскопические или полостные. Техника, установленная здесь, — уникальная для России. Похожая есть лишь в клиническом госпитале «Лапино» и на территории столицы.
«Мы стараемся активно проводить капитальный ремонт во всех городах, потому что очевидно, что лечат и стены, и улыбка врача. Все это в совокупности дает очень хороший результат. <…> Мы не жалеем денег. Конечно, хочется сразу все отремонтировать. Но вы понимаете, что не всегда это получается», — сказал Воробьев.
Награды и поздравление с 8 Марта
Несколько медиков центральной городской больницы получают компенсацию за аренду жилья, и кому-то это уже помогло купить личную квартиру. Например, Руслану Гайфулину. Он доктор наук, приехавший работать сюда из Кемерова.
Воробьев вручил медикам из Королева четыре государственные награды за добросовестный труд и помощь в борьбе с COVID-19.
Ордена имени Пирогова торжественно передали главному врачу учреждения Эдуарду Шпилянскому и заведующим несколькими отделениями.
Конечно же, высший пилотаж — это спасенные пациенты, которые с улыбками выходят из этих стен. Особые слова благодарности вам, дорогие и любимые врачи, за то, что вы делали раньше и особенно в сложное ковидное время
Вместе с тем Воробьев поздравил женскую половину коллектива с наступающим 8 Марта.
«Накануне Международного женского дня хочется пожелать вам, чтобы всегда были солнце, любовь. Пусть всегда ваши пациенты будут здоровыми, потому что это самая главная миссия того, чему вы посвятили свою жизнь», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор подарил всем женщинам цветы, сладкие угощения и шампанское.