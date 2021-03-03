«Лечат и стены, и улыбки». Больницу в Королеве капитально отремонтировали впервые за 40 лет

Корпус центральной городской больницы в Королеве, в котором находятся операционный блок с реанимацией, впервые капитально отремонтировали. Его построили в конце 70-х годов прошлого века. Теперь здесь появилась современная функциональная техника.

Пообщаться с врачами приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Корпус отремонтировали по его поручению, данному в 2015 году.

За этот период в порядок привели три основных блока больницы, построенной еще в 1979-м. Круглосуточно пациентов в них могут размещать на 611 койках.

«Пять лет назад мы собрались на общении с жителями Королева. Было много разных проблем по благоустройству, ЖКХ, но главной задачей, поставленной нам, стал ремонт больницы. С тех пор мы и начали приводить ее в порядок. Здесь было очень удручающее положение. Приемное отделение поразило меня своим упадком», — рассказал глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

Корпус ГД, включающий в себя реанимацию и операционные, возвышается на два этажа. Помимо капитального ремонта, здесь выполнили установку нового оборудования в ПЦР-лаборатории. Она одна из крупнейших в Подмосковье.

Сегодня мы посещаем легендарный стационар, клинику в Королеве. Когда-то я пришел — мне было стыдно за то, что я увидел. Мы понимаем, что в каждом городе Подмосковья важно иметь новые стандарты Андрей Воробьев.

Новейшее оборудование появилось и в гибридной операционной. В ней можно проводить операции любого вида: эндоскопические или полостные. Техника, установленная здесь, — уникальная для России. Похожая есть лишь в клиническом госпитале «Лапино» и на территории столицы.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся активно проводить капитальный ремонт во всех городах, потому что очевидно, что лечат и стены, и улыбка врача. Все это в совокупности дает очень хороший результат. <…> Мы не жалеем денег. Конечно, хочется сразу все отремонтировать. Но вы понимаете, что не всегда это получается», — сказал Воробьев.

Награды и поздравление с 8 Марта

Несколько медиков центральной городской больницы получают компенсацию за аренду жилья, и кому-то это уже помогло купить личную квартиру. Например, Руслану Гайфулину. Он доктор наук, приехавший работать сюда из Кемерова.

Воробьев вручил медикам из Королева четыре государственные награды за добросовестный труд и помощь в борьбе с COVID-19.

Ордена имени Пирогова торжественно передали главному врачу учреждения Эдуарду Шпилянскому и заведующим несколькими отделениями.

Конечно же, высший пилотаж — это спасенные пациенты, которые с улыбками выходят из этих стен. Особые слова благодарности вам, дорогие и любимые врачи, за то, что вы делали раньше и особенно в сложное ковидное время Андрей Воробьев.

Вместе с тем Воробьев поздравил женскую половину коллектива с наступающим 8 Марта.

«Накануне Международного женского дня хочется пожелать вам, чтобы всегда были солнце, любовь. Пусть всегда ваши пациенты будут здоровыми, потому что это самая главная миссия того, чему вы посвятили свою жизнь», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подарил всем женщинам цветы, сладкие угощения и шампанское.