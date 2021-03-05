Важное в пандемию производство. Завод Серпухова нарастил выпуск антиковидных лекарств

На заводе «Алиум» в Серпухове нарастили производство антиковидных лекарств. Сделать это удалось в том числе благодаря переходу на круглосуточную работу. Впереди предприятие ждет модернизация. Здесь появятся новые производственные линии.

Фармацевтические заводы важны для Подмосковья, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев. Он встретился с Рустемом Муратовым — генеральным директором холдинга «Биннофарм Групп». К нему и относится завод.

Это одно из передовых предприятий региона. Я хотел бы слова благодарности сказать всем, кто здесь работает, потому что в период пандемии фармацевтические заводы Подмосковья, в том числе этот, производят очень востребованные лекарства Андрей Воробьев.

Гендиректор «Биннофарм Групп» объяснил, что всего у холдинга сегодня пять производственных площадок. Таблетки и капсулы выпускают в Оболенске, Ставрополе, Кургане, поселке Ангелово.

«В Оболенске одно из наших самых современных предприятий — площадке всего два года. Она специализируется на производстве таблеток и капсул, а большая часть ассортимента предназначена для лечения ковида и его последствий», — отметил Муратов.

Губернатору рассказали, что на заводе запланировали построить новый корпус. По словам Воробьева, сфера производства лекарств дала самые значительные поступления в бюджет Подмосковья за период пандемии.

«У нас в прошлом году по доходам в бюджет фарма дала наиболее заметный прирост. Понятно, что была разного рода турбуленция, связанная с ограничениями. Мы очень надеемся, что вы и дальше будете производство наращивать. Мы сейчас пообщались: новый корпус здесь собираются построить. Нас это очень радует, для нас это очень важно», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы наращивать объемы производства, осенью 2020 года завод перешел на круглосуточную работу. И здесь начали выпускать на 88% больше препаратов для профилактики и лечения COVID-19.

Кроме того, предприятие получало и субсидию от правительства Подмосковья. Ее дали на развитие инженерной инфраструктуры. Это 83,1 миллиона рублей.

Поздравление с 8 Марта

Вместе с тем Воробьев поздравил женскую половину коллектива с приближающимся 8 Марта. Он пожелал самого, по его словам, главного — любви и здоровья детей.

Сейчас весна. И наступает праздник — 8 Марта, а я с большим удовольствием хочу поздравить всех женщин наших дорогих. Очень хотим вас поблагодарить за работу, профессионализм. И пожелать всего, что делает вас счастливыми. А мне кажется, что это здоровье, дети, любовь Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья вручил женщинам букеты цветов и пожелал, чтобы в их жизни всегда было много солнца и любви.