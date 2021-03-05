Экологически чистый урожай. В Серпухове заработал новый тепличный комплекс без химикатов

Тепличный комплекс «Туровский» открыли в Серпухове в конце 2020 года, и здесь уже собрали первый урожай огурцов. Их выращивают по экологическим стандартам. Например, на предприятии есть контроль климата и нет химикатов, а растения опыляют шмели.

Первый урожай уже попробовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Новое предприятие заработало в конце декабря и стало единственным тепличным в регионе комплексом, построенном в 2020-м, несмотря на пандемию.

«Огромное спасибо вашей команде, я в восторге. То, что создали в Подмосковье Центр содействия строительству, — высший класс и сильно облегчает работу тем, кто связан с бизнесом. Нам не надо бегать по министерствам», — подчеркнул генеральный директор комплекса Александр Шаковец.

В теплицах есть все, что нужно для защиты овощей. Это контроль климата, капельная система полива и не только.

Мы вообще не применяем никакие химикаты. В борьбе с вредителями используем энтомофагов — микроорганизмы, которые белокрылку и тлю уничтожают Александр Шаковец.

А зимой прошлого года предприятие получило от правительства Подмосковья субсидию на возмещение затрат по кредиту. Это 140 миллионов рублей.

Здесь уже создали 52 рабочих места, а уже после выхода теплицы на полную мощность их будет 90.

Из 52 сотрудников 44 — женщины

При этом в комплексе работают 44 женщины, и Андрей Воробьев поздравил их с приближающимся праздником. Он поблагодарил девушек за работу, пожелал любви и здоровья.

Я хочу всех поприветствовать на современном предприятии и сказать вам добрые слова, в том числе в преддверии 8 Марта. Желаю здоровья и благополучия, реализации всех планов. Я очень надеюсь, что здесь будет много рабочих мест. У нас есть подарки для вас, дорогие женщины Андрей Воробьев.

Сбор первого урожая огурцов начался в феврале — уже получили более десяти тонн. А в марте–апреле появятся томаты.