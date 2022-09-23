Важное 23 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber «Забыть о свалке раз и навсегда». Губернатор Подмосковья — о рекультивации бывшего мусорного полигона в Серпухове

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Бывший мусорный полигон «Лесная» в Серпухове давно закрыли, как и все остальные городские свалки в Подмосковье. Теперь начался большой этап рекультивации — восстановления земель. История с полигонами никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Свалки достались Подмосковью в наследство с советских времен, а теперь в регионе не осталось ни одного действующего полигона. Каждый из них закрыли по поручению губернатора.

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Андрей Воробьев на встрече с главой городского округа Серпухов Сергеем Никитенко рассказал, что рекультивацию проводят с использованием уже новых технологий, которые позволят навсегда забыть о неприятном запахе.

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Выделены большие средства на рекультивацию полигона «Лесная». Вскоре это все, я уверен, уйдет в прошлое, и это не должно никогда повториться Андрей Воробьев.

Он напомнил, что все мусорные полигоны в Московской области закрыли при поддержке президента. Также федеральное правительство выделило средства и на рекультивацию «Лесной» в Серпухове, чтобы восстановить там земли и природные ресурсы.

«Это очень важный вопрос, и здесь мы, наверное, должники всех жителей Серпухова за терпение», — сказал Андрей Воробьев.

Глава городского округа поблагодарил губернатора за помощь в решении этой проблемы.

«Спасибо, Андрей Юрьевич, за вашу поддержку. На любой моей встрече с жителями всегда вопросы по полигону „Лесная“», — сказал Никитенко.

По его словам, важно сделать то, что обещано. Осенью уже приступили к рекультивации.

И через год с небольшим запах, который беспокоит наших жителей, раз и навсегда уйдет в историю Сергей Никитенко.

Губернатор попросил главу Серпухова активно информировать жителей о рекультивации полигона.

«Жители должны забыть о свалке раз и навсегда, а мы и дальше будем благоустраивать город», — подытожил Воробьев.

Благоустройство

Губернатор назвал Серпухов южным форпостом Подмосковья. По его словам, город заметно преображается на протяжении нескольких лет — такую работу будут усиливать и дальше.

Благоустройство набережной реки Нары завершится в октябре. Это место притяжения.

Жители очень ждут этот объект, потому что он находится возле реки Нары. В нашем городе две реки: Нара и Ока Сергей Никитенко.

Глава городского округа рассказал, что на набережной Нары раскинулись и спокойные зоны, и детские, и спортивные. Каждый житель может найти тихое и уютное место для себя.

«Расскажите и про парк, в котором мы были прошлой осенью. Там люди просили ЗАГС. Как с этим обстоят дела?» — спросил Андрей Воробьев.

Никитенко рассказал, что по поручению губернатора там установили павильон для торжественного бракосочетания.

«Это сделано в нашем парке — в одном из лучших мест отдыха в Серпухове. Все сделали, благоустроили. Буквально в прошлые выходные я был в этом парке. Очень приятно было смотреть, как происходят бракосочетания», — отметил глава Серпухова.

Он добавил, что павильон обустроили прямо на берегу пруда.

И сейчас это очень востребовано. Большие позитивные отклики и благодарности вам, Андрей Юрьевич, за это решение Сергей Никитенко.

Новый павильон для бракосочетания открыли при поддержке Главного управления ЗАГС Подмосковья.

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