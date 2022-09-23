«Забыть о свалке раз и навсегда». Губернатор Подмосковья — о рекультивации бывшего мусорного полигона в Серпухове
Бывший мусорный полигон «Лесная» в Серпухове давно закрыли, как и все остальные городские свалки в Подмосковье. Теперь начался большой этап рекультивации — восстановления земель. История с полигонами никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Свалки достались Подмосковью в наследство с советских времен, а теперь в регионе не осталось ни одного действующего полигона. Каждый из них закрыли по поручению губернатора.
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Андрей Воробьев на встрече с главой городского округа Серпухов Сергеем Никитенко рассказал, что рекультивацию проводят с использованием уже новых технологий, которые позволят навсегда забыть о неприятном запахе.
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Выделены большие средства на рекультивацию полигона «Лесная». Вскоре это все, я уверен, уйдет в прошлое, и это не должно никогда повториться
Андрей Воробьев.
Он напомнил, что все мусорные полигоны в Московской области закрыли при поддержке президента. Также федеральное правительство выделило средства и на рекультивацию «Лесной» в Серпухове, чтобы восстановить там земли и природные ресурсы.
«Это очень важный вопрос, и здесь мы, наверное, должники всех жителей Серпухова за терпение», — сказал Андрей Воробьев.
Глава городского округа поблагодарил губернатора за помощь в решении этой проблемы.
«Спасибо, Андрей Юрьевич, за вашу поддержку. На любой моей встрече с жителями всегда вопросы по полигону „Лесная“», — сказал Никитенко.
По его словам, важно сделать то, что обещано. Осенью уже приступили к рекультивации.
И через год с небольшим запах, который беспокоит наших жителей, раз и навсегда уйдет в историю
Сергей Никитенко.
Губернатор попросил главу Серпухова активно информировать жителей о рекультивации полигона.
«Жители должны забыть о свалке раз и навсегда, а мы и дальше будем благоустраивать город», — подытожил Воробьев.
Благоустройство
Губернатор назвал Серпухов южным форпостом Подмосковья. По его словам, город заметно преображается на протяжении нескольких лет — такую работу будут усиливать и дальше.
Жители очень ждут этот объект, потому что он находится возле реки Нары. В нашем городе две реки: Нара и Ока
Сергей Никитенко.
Глава городского округа рассказал, что на набережной Нары раскинулись и спокойные зоны, и детские, и спортивные. Каждый житель может найти тихое и уютное место для себя.
«Расскажите и про парк, в котором мы были прошлой осенью. Там люди просили ЗАГС. Как с этим обстоят дела?» — спросил Андрей Воробьев.
Никитенко рассказал, что по поручению губернатора там установили павильон для торжественного бракосочетания.
«Это сделано в нашем парке — в одном из лучших мест отдыха в Серпухове. Все сделали, благоустроили. Буквально в прошлые выходные я был в этом парке. Очень приятно было смотреть, как происходят бракосочетания», — отметил глава Серпухова.
Он добавил, что павильон обустроили прямо на берегу пруда.
И сейчас это очень востребовано. Большие позитивные отклики и благодарности вам, Андрей Юрьевич, за это решение
Сергей Никитенко.
Новый павильон для бракосочетания открыли при поддержке Главного управления ЗАГС Подмосковья.