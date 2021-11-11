Все мусорные полигоны запланировали рекультивировать в Подмосковье к 2030 году

Все мусорные полигоны Подмосковья давно закрыли, и они больше не смогут принимать отходы. Сейчас идет активная рекультивация — восстанавливают поврежденные земли и ресурсы. Работу планируют закончить до 2030 года.

Когда-то в Московской области было 39 полигонов, которые достались в наследство еще с 1960-х годов. Но по программе губернатора каждую из этих точек закрыли.

Следующим этапом стала рекультивация. Ее завершили уже на 13 полигонах. Через два года число должно вырасти до 27.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил качество работ. Он взял за пример бывший полигон «Царево» в Пушкино.

Это пример того, как должен выглядеть полигон после рекультивации. Нет неприятных запахов, все чисто. Работу выполнили качественно Владимир Шапкин.

По его словам, это плоды совместной работы исполнительной и законодательной властей.

«С 2016 года в регионе стартовала программа по закрытию и рекультивации объектов накопленного экологического вреда. На сегодняшний день в Подмосковье закрыты все полигоны», — подчеркнул Шапкин.

На смену полигонам пришли современные и безопасные КПО — комплексы переработки отходов. Их в Подмосковье уже 12.

Сейчас рекультивация началась еще на четырех полигонах, а это «Парфеново», «Съяново», «Часцы» и «Каурцево». Работу там планируют закончить в следующем году.

Рекультивацию уже завершили на 13 полигонах Подмосковья, а к 2024-му планируют охватить еще 14.