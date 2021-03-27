Власти Серпухова решат проблему неприятного запаха с бывшего полигона «Лесная»
Администрация подмосковного Серпухова держит под контролем ситуацию на закрывшемся мусорном полигоне ТБО «Лесная». Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
Власти городского округа контролируют ситуацию на закрывшемся полигоне в том числе в связи с жалобами местных жителей, сообщавших о неприятном запахе с закрытой свалки. Он образуется из-за разложения мусора в теле полигона и при определенных погодных условиях распространяется по округе. Серпуховская администрация организовывает рейды, чтобы контролировать исправность оборудования по очистке и сбору фильтрата.
Компания, которая использует объект, подготовит к работе системы «Барьер» и «Туман». Это позволит исправить проблему с распространением неприятного запаха. Полностью решить проблему поможет только рекультивация полигона. Она завершится к концу этого года.
Последние мусорные полигоны были закрыты в Московской области еще в прошлом году. Большую часть отходов теперь отправляют на переработку. Ранее «360» рассказывал, как будут работать мусоросжигательные заводы в Подмосковье.