Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов Подмосковья в 2022 году

Все мусорные полигоны Подмосковья закрыли еще в 2020 году. Их было много, и они достались региону в наследство еще с советских времен. Но пришла пора рекультивации — восстановления поврежденных земель и ресурсов.

На рекультивацию в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Мособлдуме.

В Подмосковье рекультивировали уже 13 бывших свалок. Еще на шести полигонах такие работы проведут до конца года.

Это «Часцы» в Одинцове, «Съяново» в Серпухове, «Каурцево» в Наро-Фоминске, «Егорьевский» в Егорьевске, «Парфеново» в Сергиевом Посаде и «Воловичи» в Коломне.

На смену мусорным полигонам теперь пришли современные комплексы переработки отходов. Таких в регионе сейчас 11.

Ранее министр экологии Подмосковья объяснил, в чем была сложность с закрытием полигонов и почему в начале войны со свалками не подошел опыт Запада.