Воробьев рассказал о дополнительных выплатах сотрудникам медицинских учреждений

Водители скорой помощи и сотрудники поликлиник в Московской области с января начали получать прибавку к зарплате. О мерах поддержки для медиков в обращении к жителям рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«По скорой помощи, вы знаете, что и водителям, и фельдшерам мы добавили выплаты. Администраторам, которые работают и принимают звонки. Это тоже была важная мера, которую мы реализовали», — заявил губернатор.

Водители скорой помощи с начала года получают доплаты по 7000 рублей, а водители неотложки — по 5000 рублей. Также в Подмосковье прибавку к зарплате в размере 7000 рублей начали получать администраторы поликлиник, медицинские регистраторы, операторы.

Губернатор в своем обращении также рассказал, что в 2022 году в Подмосковье откроют 23 новых объекта здравоохранения, в том числе восемь поликлиник. Также в регионе стартует программа, по которой медики смогут получить единоразовую выплату 30-50 тысяч рублей, если приведут на работу нового сотрудника.

В Подмосковье у бригад скорой помощи в январе появилась новая униформа единого образца, которую уже выдали врачам, водителям и диспетчерам. Следующие на очереди — старшие медики и консультанты на всех подстанциях.