Медики Подмосковья получат новые меры поддержки

Медикам в Подмосковье будут компенсировать затраты на аренду жилья. Размер материальной поддержки — 20 000 рублей. Она будет действовать для 15 категорий врачей. Услугу без лишних бумаг можно оформить на «Госуслугах». Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу обратить внимание глав, что услугу эту без лишних бумаг и волокиты можно спокойно оформить на „Госуслугах“. И я очень надеюсь, что депутаты Мособлдумы поддержат эту инициативу и врачи ею смогут пользоваться», — сказал Андрей Воробьев.

Средства на эти цели предусмотрят в бюджете следующего года.

Воробьев напомнил, что большая программа по поддержке медиков в период пандемии была принята на федеральном уровне. Но определенные категории сотрудников сферы здравоохранения требуют дополнительной поддержки, указал губернатор.

«Поэтому c 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей», — сообщил Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что эту услугу можно без лишних бумаг и волокиты оформить на портале госуслуг. Воробьев выразил надежду, что депутаты поддержат инициативу, а все, кто нуждается в поддержке, смогут ею воспользоваться.

«Мы рассчитываем, что большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедут и останутся работать», — добавил он.

Доплачивать будут не только медикам, но и водителям скорой. Воробьев рассказал, что встречался с ними на прошлой неделе. Они говорили, что растут расходы, как и количество вызовов, а график работы остается очень напряженным. Теперь они смогут рассчитывать на повышение зарплаты.

«С 1 января водители скорых получат прибавку к зарплате в размере 7000 рублей, а неотложки — 5000 рублей», — заявил Воробьев.

Зарплату также увеличат операторам поликлиник. Это очень важные сотрудники, которые и встречают, и провожают пациентов, а также помогают записаться к врачу.

«Им мы тоже предусмотрели увеличение зарплаты на 7000 рублей в месяц», — сказал он.

Ранее Воробьев рассказал о других мерах поддержки врачей в Подмосковье, в том числе о льготной ипотеке.