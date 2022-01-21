Бригады скорой помощи в Подмосковье начали получать новую униформу

Униформа единого образца появилась у бригад скорой помощи в Подмосковье. Ее выдали врачам, водителям, диспетчерам, а вскоре комплектами обеспечат старших медиков и консультантов на каждой подстанции.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, униформу стали выдавать в начале января.

На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. И важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы все условия Светлана Стригункова.

Она добавила, что для этого в регионе продолжают активный ремонт медицинских центров и закупку комфортных машин для бригад скорой помощи.

«На скорую поступило уже более 8,5 тысячи комплектов новой униформы для сотрудников», — добавила Стригункова.

Медики получили два удобных комплекта одежды — зимний и демисезонный. Это две куртки, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганый жилет, рубашка для мужчин, блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом, летние брюки.

Отличительными характеристиками новой униформы стали яркий синий цвет и светоотражающие элементы.