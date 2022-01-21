Бригады скорой помощи в Подмосковье начали получать новую униформу
Униформа единого образца появилась у бригад скорой помощи в Подмосковье. Ее выдали врачам, водителям, диспетчерам, а вскоре комплектами обеспечат старших медиков и консультантов на каждой подстанции.
Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, униформу стали выдавать в начале января.
На скорую помощь ложится колоссальная нагрузка. И важно, чтобы для сотрудников скорой были созданы все условия
Она добавила, что для этого в регионе продолжают активный ремонт медицинских центров и закупку комфортных машин для бригад скорой помощи.
«На скорую поступило уже более 8,5 тысячи комплектов новой униформы для сотрудников», — добавила Стригункова.
Медики получили два удобных комплекта одежды — зимний и демисезонный. Это две куртки, брюки с флисовой подкладкой, утепленный стеганый жилет, рубашка для мужчин, блузка для женщин с длинным рукавом, рубашка для мужчин и блузка для женщин с коротким рукавом, летние брюки.
Отличительными характеристиками новой униформы стали яркий синий цвет и светоотражающие элементы.