Важное 15 сентября 2023, 10:44 Андрей Воробьев представит новую структуру правительства Подмосковья. Где посмотреть? Андрей Воробьев представит новую структуру правительства Подмосковья 15 сентября

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Обновленную структуру правительства сформировали в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев представит ее в Мособлдуме 15 сентября. Трансляция начнется в 12:00 — подключиться можно на нескольких онлайн-площадках.

Каждый житель сможет наблюдать за заседанием в социальных сетях Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Трансляция будет и на сайте Мособлдумы, на платформе Rutube телеканала «360».

Жители Подмосковья отдали Андрею Воробьеву больше всего голосов на прошедших выборах губернатора — 83,68%. Несмотря на то, что впервые слова присяги он произнес в 2013 году, глава региона назвал следующий этап «новой точкой отсчета».

На церемонии вступления в должность он обратился к жителям, семье, депутатам, главам городских округов, правоохранителям и всем, кому небезразлично будущее Подмосковья, поблагодарив их за высокое доверие и поддержку. Все, по его словам, происходит не ради золотых медалей, а для настоящих перемен, которых ждут люди.

Вместе с тем Андрей Воробьев поблагодарил каждого кандидата на пост губернатора Подмосковья, отметив, что они вместе будут решать насущные вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».