Важное 14 сентября 2023, 13:00 «Не ради золотых медалей». Андрей Воробьев назвал главную цель для развития Подмосковья Губернатор Воробьев назвал главную цель работы для развития Подмосковья

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Цель развития любой территории — не золотые медали, а перемены для жителей, убежден губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый человек, по его словам, вносит лепту на своем месте, и это важно для всей области. На церемонии вступления в должность главы региона он поблагодарил каждого, кому небезразлично будущее Московской области.

«Низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы стараемся быть в постоянной коммуникации, сегодняшние технологии это позволяют. Дальше нужно больше. <...> Лидерство, о котором мы говорили, — очень важная вещь, но не ради золотых медалей. Я думаю, что победа вдохновляет, но высшая оценка — это когда наши жители чувствуют, как изменилось то, что их беспокоило», — сказал Андрей Воробьев.

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Он поблагодарил избирателей за активное участие в голосовании на выборах в Подмосковье. По словам Воробьева, высокий полученный результат — это оценка работы всей команды.

«Я благодарен всем, кто в этом участвует. Я благодарен нашим почетным жителям, которые находятся в разном, в том числе преклонном возрасте, но всегда с нами. Есть те, кто возглавляет ключевые направления, оборонные предприятия, экономику, образование, здравоохранение», — отметил губернатор.

Вместе с тем Андрей Воробьев поблагодарил депутатский и правоохранительный блоки, глав городских округов Подмосковья.

«Все эти годы, с первого дня, мы находили способы, чтобы решать вопросы, обсуждать сложные моменты, и я всегда рассчитывал на вашу поддержку. Рассчитываю на вашу поддержку и в будущем», — сказал глава Подмосковья.

Вступая в должность губернатора, Андрей Воробьев обратился и к семье, родителям.

Я благодарен, конечно, своей семье: и родителям, и детям, и супруге, которая присутствует здесь. Эта поддержка каждому из нас очень важна. Я благодарен друзьям, которые тоже находятся в этом зале. Андрей Воробьев

На церемонии инаугурации полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев поздравил Андрея Воробьева и подчеркнул, что Подмосковье — самый быстрорастущий регион не только в центральной России, но и во всей стране. Он отметил профессиональную работу губернатора и его команды.

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