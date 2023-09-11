11 сентября 2023, 18:10
«Вместе будем решать проблемы». Андрей Воробьев поблагодарил всех кандидатов на выборах губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев поблагодарил всех кандидатов в губернаторы Подмосковья
Независимо от итогов голосования, основная задача — консолидировать силы на благо Подмосковья, считает Андрей Воробьев. Он поблагодарил за участие в выборах всех кандидатов на должность губернатора. Вместе они выбрали вектор дальнейшей работы.
Андрей Воробьев набрал на выборах 83,68% голосов, второе место занял Александр Наумов от КПРФ с результатом 6,37%, третье — у Кирилла Жигарева от ЛДПР с итогом 4,82%, на четвертой строчке — Анатолий Никитин от «Справедливой России», получивший 4,06% голосов.
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«Хочу поблагодарить вас за участие. Каждый из вас представляет системную политическую силу, живет в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями, независимо от того, избирательная это кампания или нет. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах», — подчеркнул Воробьев.
По словам главы региона, крайне важно регулярно встречаться с жителями и слышать их запросы.
Я хотел бы попросить вас так же активно участвовать в жизни Подмосковья. Мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят: вода, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования или здравоохранения.
Андрей Воробьев
По словам губернатора, «очень важно сохранять темп», чтобы совместная работа обеспечивала перемены в Подмосковье.
Для кандидата от ЛДПР Кирилла Жигарева это был второй опыт участия в выборах.
«С точки зрения проведения, организации я могу абсолютно без какой-либо лести сказать, что эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и чистых», — считает он.
Наблюдатели ЛДПР практически не оставили жалоб на проведение голосования, подчеркнул Жигарев. Избирательный процесс был спокойным.
Кандидат от КПРФ Александр Наумов рассказал, что провел около 300 встреч с жителями накануне голосования.
«Могу сказать, что все разительно поменялось. Люди по-другому все воспринимают, появились определенный комфорт и восприятие благополучия. На промышленных предприятиях молодые ребята зачастую создают уникальные продукты, те же 3D-принтеры», — отметил Наумов.
От кандидата «Справедливой России» Анатолия Никитина поступило предложение о том, как увеличить бюджет Подмосковья.
Мы посчитали, что если сделаем за территорией ЦКАД свободную экономическую зону, то сможем в разы увеличить количество денег, приходящих в бюджет.
Анатолий Никитин
Это, по его словам, поможет совсем по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают.
Во время встречи Андрей Воробьев сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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