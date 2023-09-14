Важное 14 сентября 2023, 13:58 Андрей Воробьев назвал новой точкой отсчета вступление в должность главы Подмосковья Воробьев: вступление на пост губернатора Подмосковья стало новой точкой отсчета Фото: Константин Семенец

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Андрей Воробьев поделился, что вступление в должность губернатора Подмосковья стало «новой точкой отсчета», несмотря на то что впервые слова присяги он произнес в 2013-м. Каждый раз, по его словам, это ответственность за дальнейшие перемены.

«Спасибо всем жителям Подмосковья, которые высоко оценили работу нашей команды за 10 лет, доверяют нам и продолжают поддерживать наш курс», — сказал губернатор.

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Жители каждый день участвуют в развитии Московской области, а самые активные поддерживают постоянный диалог с областным правительством, предлагают свои проекты и инициативы.

«Впервые я произнес слова присяги в качестве губернатора 14 сентября 2013 года. Каждое вступление в должность — новая точка отсчета и особая ответственность за перемены, которых ждут люди», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что все для развития Московской области делают «не ради золотых медалей», а для того, чтобы жители чувствовали перемены.

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