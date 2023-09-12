Подмосковье 12 сентября 2023, 17:47 Воробьев получил наибольшее число голосов на выборах в Подмосковье после обработки 100% протоколов

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Все 100% протоколов избирательных комиссий обработали после выборов в Подмосковье. Андрей Воробьев получил больше всего голосов, сообщили в Мособлизбиркоме, — 83,68%. Второе место занял Александр Наумов — 6,37%. У Кирилла Жигарева 4,82%, Анатолий Никитин получил 4,06%.

Также в Подмосковье прошли дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17. Наибольшее число голосов получил самовыдвиженец Михаил Ждан.

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Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов мэра Москвы и признала их состоявшимися. Сергей Собянин набрал 76,39% голосов, его выбрали свыше двух миллионов человек.

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