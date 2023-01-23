Подмосковье 23 января 2023, 12:58 Воробьев одобрил идею льготного посещения музеев для пенсионеров Подмосковья Губернатор Воробьев указал на необходимость дополнения программы «Активное долголетие» Телеканал «360»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители региона высоко оценили программу «Активное долголетие» и предложили дополнить ее, предоставив пенсионерам льготные условия посещения музеев и других интересных мест. Такие дополнения важны и необходимы, отметил губернатор на совещании с зампредами.

«Жителями была дана положительная оценка „Активного долголетия“ — программы, которая существует в разных городах. И в Бронницах, и в Химках, и в Мытищах. Но важно ее развивать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он пояснил: предложение, касающееся «всех без исключения городов Подмосковья», подразумевает аналогию с «Пушкинской картой», позволяющей молодежи со скидками посещать культурные учреждения. Такую же возможность стоит дать жителям старшего возраста. И это должно коснуться не только музеев, но и «каких-то мест, куда интересно и важно поехать старшему поколению».

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«Считаю, что такие дополнения в программу, которая себя зарекомендовала, — тоже весьма важное и необходимое дело», — резюмировал Андрей Воробьев.

В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры Московской области только за последнее время посетили конно-спортивный комплекс, поучаствовали в мастер-классе по скалолазанию, создали рисунки для выставки ботанической живописи. Также участники программы осматривают достопримечательности.