23 января 2023, 12:58
Воробьев одобрил идею льготного посещения музеев для пенсионеров Подмосковья
Губернатор Воробьев указал на необходимость дополнения программы «Активное долголетие»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители региона высоко оценили программу «Активное долголетие» и предложили дополнить ее, предоставив пенсионерам льготные условия посещения музеев и других интересных мест. Такие дополнения важны и необходимы, отметил губернатор на совещании с зампредами.
«Жителями была дана положительная оценка „Активного долголетия“ — программы, которая существует в разных городах. И в Бронницах, и в Химках, и в Мытищах. Но важно ее развивать», — подчеркнул Андрей Воробьев.
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Он пояснил: предложение, касающееся «всех без исключения городов Подмосковья», подразумевает аналогию с «Пушкинской картой», позволяющей молодежи со скидками посещать культурные учреждения. Такую же возможность стоит дать жителям старшего возраста. И это должно коснуться не только музеев, но и «каких-то мест, куда интересно и важно поехать старшему поколению».
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«Считаю, что такие дополнения в программу, которая себя зарекомендовала, — тоже весьма важное и необходимое дело», — резюмировал Андрей Воробьев.
В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры Московской области только за последнее время посетили конно-спортивный комплекс, поучаствовали в мастер-классе по скалолазанию, создали рисунки для выставки ботанической живописи. Также участники программы осматривают достопримечательности.
Андрей Воробьев
Активное долголетие
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