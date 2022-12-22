Подмосковье 22 декабря 2022, 10:24 Выставка художественных работ участников «Активного долголетия» открылась в Лобне

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Студия ботанической живописи работает в клубе «Активное долголетие» Лобни с марта 2022 года. За это время пенсионеры успели нарисовать овощей, грибов и фруктов на целую выставку, которая открылась в Художественной галерее.

Картины получились живыми и приятными. Пенсионеры нарисовали грибы, ягоды, овощи, листья и орехи. Писали с натуры, за несколько месяцев освоив основные техники.

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«Мы очень довольны своими результатами и первой выставкой. Благодарим нашего преподавателя и директора галереи», — говорит одна из участниц «Активного долголетия» Марина Крючкова.

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«В студии нас учили настоящие художники и получить от них знания было важно для нас. На выставке есть и моя самая первая работа — с чесноком и картошкой», — рассказывает Анна Тралкова.

К первым успехам начинающие художники относят и умение замечать свои ошибки, что только дает стимул развиваться дальше. Работы долголетов можно увидеть в Художественной галерее на новогодней выставке-ярмарке до 8 января.

В Подмосковье участниками проекта губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие» являются более 217 тысяч человек.

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