Подмосковье 20 января 2023, 09:48 Мастер-класс по скалолазанию провели для участников «Активного долголетия» в Одинцове

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Участники «Активного долголетия» из Одинцова стали первыми в Московской области, кто попробовал свои силы на мастер-классе по скалолазанию. В дальнейшем это направление планируют внедрить по всему региону.

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Активисты клуба покорили новую вершину, освоив скалолазание. В начале занятия их ждала небольшая разминка и инструктаж по технике безопасности, а после — сложный подъем.

«Наши участники — это активные и позитивные люди. Они всегда с большой охотой соглашаются на новые впечатления, на новые эмоции. Я думаю, этот мастер-класс, который мы сегодня проводим, был отличной идеей, чтобы попробовать свои силы», — рассказала руководитель проекта «Активное долголетие» в Одинцовском городском округе Ирина Баженова.

Не все участники добрались до вершины, поэтому в ближайшее время они вернутся на скалодром, чтобы закончить начатое и получить новую порцию ярких эмоций.

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