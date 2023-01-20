Подмосковье 20 января 2023, 11:48 Свыше 1,5 миллиона туристов посетили Сергиев Посад за год

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В 2022 году Сергиев Посад посетили 1,5 миллиона человек. Из них летом посетили округ 600 тысяч.

Сергиев Посад — центр русского православия, родина матрешек и город, включенный в Золотое кольцо России. Один из крупнейших действующих монастырей страны здесь состоит более чем из 50 зданий. Туристы посещают округ, чтобы увидеть пещерную церковь, святые источники, ресторанную улицу Карла Маркса, пешеходную зону «Дорога к храму», а также Гефсиманский Черниговский скит.

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Достопримечательности Сергиева Посада включены в программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

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Всего за год Подмосковье посетили более 22 тысяч туристов. Они также часто выбирали для путешествия Коломну, Серпухов, Истру, Дмитров и Одинцово.

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