Подмосковье 20 января 2023, 13:42 Участники «Активного долголетия» посетили конно-спортивный комплекс в Щелкове

Читать 360tv в

Пенсионеры клуба проекта «Активное долголетие» в Щелкове посетили конно-спортивный комплекс «Звездный». В состав группы вошло 15 человек.

Участников клуба доставили на экскурсию на арендованном микроавтобусе. В рамках мероприятия для посетителей организовали экскурсию по музею с историческими артефактами. Также пенсионеры посетили тактильный зоопарк, где увидели говорящую галку, пони, орла, страуса и яка.

Реклама

В конно-спортивном комплексе «Звездный» содержат около 30 лошадей, некоторые из них принадлежат частным лицам. В ходе экскурсии каждый смог покормить животных морковкой и сделать памятное фото.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».