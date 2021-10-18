Драйвер для бизнеса. Воробьев рассказал об открытии новых предприятий благодаря ЦКАД

Когда все участки ЦКАД достроили в Подмосковье, новая дорога стала одним из мощных драйверов для развития бизнеса. Предприятия, которые уже работали или только появились рядом с ней, в разы улучшили свою логистику. Только в этом году открывают около 90 заводов. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Центральная кольцевая автомобильная дорога замкнулась 8 июля. Финальный участок губернатор Подмосковья и глава государства открыли вместе.

«Вопрос, связанный с дорожным движением, — я знаю, что в некоторых местах пробки у вас образуются. Мы, в принципе, немало сделали для того, чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, они до сих пор остаются», — сказал Путин.

Губернатор Подмосковья доложил, что это правда — заторы на трассах еще остались, но по каждому из них вопросы решают. И одним из прорывов за последнее время стала Центральная кольцевая автомобильная дорога.

«Я хотел еще раз подчеркнуть, слова благодарности сказать за ЦКАД. Она сейчас начала работать уже в полном объеме. И, я знаю, принято решение о том, чтобы самые опасные участки уже сделать бессветофорными», — сказал Воробьев.

На кольцевой дороге действительно почти нет светофоров и перекрестков, что значительно сокращает время в пути. Это на руку и предприятиям, которые ценят скорость и безопасность доставки материалов.

Мы видим, что там, где ЦКАД, активно начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем. У нас драйвер, как говорят, лидер в экономике — это торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическим комплексами Андрей Воробьев.

Губернатор объяснил, что предприятия создают еще больше рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Естественно, они располагаются вокруг ЦКАД. Это рабочие места, налоги, возможности наши», — сказал глава региона.

Например, в Солнечногорске рядом с ЦКАД располагается индустриальный парк «Есипово», где находятся российские и зарубежные производители. Здесь несколько тысяч рабочих мест. Трасса позволяет не только быстрее доставлять товары, но и проще добираться до самих предприятий.

ЦКАД начали строить по поручению президента в 2014 году. Сегодня вдоль новой трассы работает большое количество предприятий, у которых значительно улучшилась логистика.