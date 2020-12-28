Новая артерия на карте Подмосковья. Как открытые участки ЦКАД избавят от пробок и помогут экономике

Теперь трасса объединила еще минимум 11 городских округов и связала их с Новой Москвой. Полностью кольцо ЦКАД замкнут в 2021 году. Вылетные магистрали станут свободнее.

Старт движению по новым участкам дали глава региона Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин. По словам губернатора, проект, оглашенный президентом еще семь лет назад, почти завершен.

Очень важное событие, потому что „бетонка“ — это всегда было что-то невероятное, это просто ад для грузовиков. <…> Но ситуация меняется. И эта артерия даст развитие экономике, другому качеству экологии, удобству жителей Андрей Воробьев.

Новые участки — это ЦКАД-1, ЦКАД-4, ЦКАД-5 и отрезок между открытым в ноябре ЦКАД-3 и ЦКАД-5. Старт дали при участии председателя «Автодора» Вячеслава Петушенко и помощника президента Игоря Левитина.

Скоростная трасса, которая примет на себя транзитный поток, значительно разгрузит МКАД. На новых платных участках не потребуется останавливаться, чтобы оплатить проезд, если в машине работает транспондер. Благодаря системе «Свободный поток» деньги спишут автоматически.

«Открывая участки ЦКАД, мы видим, что поток растет, дорога становится понятной и популярной. Да, она платная, но очень, очень востребованная. Я еще раз хотел бы слова благодарности сказать за этот проект. То, что сегодня произошло, — это очень важное и знаковое событие», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, важно не только сдать готовую дорогу, но и обеспечить водителей всеми удобствами. Андрей Воробьев рассказал, что здесь предусмотрели все до мелочей, вплоть до систем электропередачи.

Мы и дальше будем развивать Подмосковье. Мы его очень любим. Я уверен, что магистраль даст дополнительный импульс развитию экономики, внесет свой вклад в экологию и просто сделает нашу жизнь комфортной Андрей Воробьев.

А Марат Хуснуллин отметил, что строительство ЦКАД — проект мирового уровня. По его словам, для него требовалось «пересечь огромное количество путепроводов, инфраструктур и учесть все населенные пункты, интересы жителей, землепользователей».

«Отмечу, что это событие случилось исключительно потому, что поддержали президент и председатель правительства. А также хочу сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву в первую очередь, потому что именно Подмосковье, по основной территории которой проходит ЦКАД, сделало огромный вклад в то, чтобы этот проект состоялся», — добавил Хуснуллин.

Он рассказал, что перед открытием новых участков каждый из них протестировали. Для проверок создали специальный штаб, который собирался каждую неделю.

Также приняли решение, что все построенные участки будут эксплуатировать сами строители. То есть они сами и будут отвечать за то, что они здесь построили. А мы будем проверять, чтобы своевременно были и уборка, и качество Марат Хуснуллин.

Новые участки

ЦКАД-4 соединит трассы М7 «Волга» и М4 «Дон». Дорога пройдет по юго-востоку Подмосковья, связав Электросталь, Домодедово, Раменское, Павловский Посад, Богородский и Воскресенский округа.

ЦКАД-1 проходит по территории Подольска, Домодедова, Новой Москвы. Здесь подготовили уже четыре транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и три эстакады.

ЦКАД-5 протянется по Истре, Солнечногорску, Наро-Фоминску и Одинцову. В состав участка входит реконструкция действующей дороги А107 «Московское малое кольцо».

Также один из участков ЦКАД протяженностью 100 километров в перспективе станет частью транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Он включит в себя работающую дорогу М11 «Нева» из Санкт- Петербурга в Москву, проектируемый участок М12 из столицы в Казань.