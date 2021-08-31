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    31 августа 2021, 13:45

    Выгодно бизнесу и жителям. Рабочих мест в Солнечногорске станет больше благодаря новым резидентам «Есипова»

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Новый промышленный коворкинг Industrial City в парке «Есипово» полностью готов к открытию. Он находится в Солнечногорске. Сюда уже начали заезжать российские и зарубежные производители, которые будут заниматься пошивом одежды, изготовлением парфюма и не только. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, такие проекты важны для региона.

    Выгодно бизнесу и жителям. Рабочих мест в Солнечногорске станет больше благодаря новым резидентам «Есипова» | Изображение 1

    Он отметил, что масштабный индустриальный парк «Есипово» успешно прогрессирует уже несколько лет. Каждая компания, которая приходит сюда, создает рабочие места для жителей, а это одна из ключевых задач.

    Это такое фартовое место, я позволю себе такое слово. Все, кто располагает здесь производства, успешны и имеют перспективы в развитии. Для всех, кто живет рядом, это рабочие места. И это тоже очень важно

    Андрей Воробьев.

    В индустриальном парке уже есть готовая инфраструктура для новых предприятий. Теперь здесь создали и промышленный коворкинг Industrial City, который привлек много компаний.

    «Поблизости живут под 15-20 тысяч человек в зависимости от сезона. Вовсю уже работает индустриальный парк „Есипово“. Уже сейчас 6,5 тысячи человек. Он и дальше будет заполнен», — добавил губернатор Подмосковья.

    Выгодно бизнесу и жителям. Рабочих мест в Солнечногорске станет больше благодаря новым резидентам «Есипова» | Изображение 2

    Он вспомнил, как при открытии «Есипова» несколько лет назад все думали, насколько востребованной будет эта площадка. Сегодня это место притяжения крупных производителей с большими перспективами.

    Заместитель руководителя холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин подчеркнул, что коворкинг на 100% готов.

    Цифровой промышленный коворкинг — проект такой эксклюзивный. И его мы представляем на территории России, в том числе в Подмосковье. На сегодняшний день этот парк на 100% готов

    Артем Петрухин.

    Всех резидентов, по его словам, нашли. Сейчас они заезжают на площадки.

    «Наша задача — снять с производителя всю кучу дел, которые отрывают его от производства. То есть мы закрываем вопросы с точки зрения управляющих компаний, обеспечиваем подвоз людей на работу, обеспечиваем высокоскоростной интернет и площадки для хранения», — объяснил Петрухин.

    Он подытожил, что компании максимально получают готовую инфраструктуру, чтобы им было комфортно здесь находиться.