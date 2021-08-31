Выгодно бизнесу и жителям. Рабочих мест в Солнечногорске станет больше благодаря новым резидентам «Есипова»

Новый промышленный коворкинг Industrial City в парке «Есипово» полностью готов к открытию. Он находится в Солнечногорске. Сюда уже начали заезжать российские и зарубежные производители, которые будут заниматься пошивом одежды, изготовлением парфюма и не только. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, такие проекты важны для региона.

Он отметил, что масштабный индустриальный парк «Есипово» успешно прогрессирует уже несколько лет. Каждая компания, которая приходит сюда, создает рабочие места для жителей, а это одна из ключевых задач.

Это такое фартовое место, я позволю себе такое слово. Все, кто располагает здесь производства, успешны и имеют перспективы в развитии. Для всех, кто живет рядом, это рабочие места. И это тоже очень важно Андрей Воробьев.

В индустриальном парке уже есть готовая инфраструктура для новых предприятий. Теперь здесь создали и промышленный коворкинг Industrial City, который привлек много компаний.

«Поблизости живут под 15-20 тысяч человек в зависимости от сезона. Вовсю уже работает индустриальный парк „Есипово“. Уже сейчас 6,5 тысячи человек. Он и дальше будет заполнен», — добавил губернатор Подмосковья.

Он вспомнил, как при открытии «Есипова» несколько лет назад все думали, насколько востребованной будет эта площадка. Сегодня это место притяжения крупных производителей с большими перспективами.

Заместитель руководителя холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин подчеркнул, что коворкинг на 100% готов.

Цифровой промышленный коворкинг — проект такой эксклюзивный. И его мы представляем на территории России, в том числе в Подмосковье. На сегодняшний день этот парк на 100% готов Артем Петрухин.

Всех резидентов, по его словам, нашли. Сейчас они заезжают на площадки.

«Наша задача — снять с производителя всю кучу дел, которые отрывают его от производства. То есть мы закрываем вопросы с точки зрения управляющих компаний, обеспечиваем подвоз людей на работу, обеспечиваем высокоскоростной интернет и площадки для хранения», — объяснил Петрухин.

Он подытожил, что компании максимально получают готовую инфраструктуру, чтобы им было комфортно здесь находиться.