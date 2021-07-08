«Важна для всех»: Путин запустил движение по заключительному участку ЦКАД

Центральная кольцевая автодорога, соединяющая основные магистрали Москвы и федеральные трассы, полностью замкнулась. Движение автомобилей на ЦКАД открыл президент России Владимир Путин. В запуске ЦКАД принял участие и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Владимир Путин дал команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД.

«Я помню, как начиналась и как шла работа. И Москва, и Московская область здесь играли заметную ключевую роль», — подчеркнул президент.

Спасибо всем участникам этого проекта. Большого, очень важного и нужного не только для центральной части страны, для Москвы, для Московской области, а для всех. Потому что трафик здесь очень большой. По сути вся страна ездит Владимир Путин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии подчеркнул, что реализация этого проекта — праздник.

«Владимир Владимирович, на экономическом форуме (ПМЭФ — прим. ред.) мы дали старт. Практически реализация этого проекта — праздник. И сегодня, соответственно, дорога работает. Хотел бы поблагодарить, потому что каждая дорога для нашего мегаполиса имеет огромное значение. Хотел бы поблагодарить людей, которые начинали, у истоков стояли», — сказал на открытии заключительного участка трассы губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас вокруг трассы открыты 19 индустриальных парков.

«Для экономики это очень важная дорога, но она важна для каждого человека, который ездит в аэропорты, получает медицинские услуги. В этом большой эффект», — подчеркнул Воробьев.

Как строили ЦКАД

Источник фото: телеканал «360»

Полностью завершены работы на последних 25 километрах первого пускового комплекса, с которого можно выехать в юго-западном направлении.

ЦКАД уже разгрузила большую часть транзитного трафика, проходящего через московский регион. Постепенное введение в строй трассы перенаправило транспортные потоки, проходящие через города Подмосковья, и избавило магистрали столицы от пробок на въезде.

ЦКАД была построена по поручению президента. Работы начались в 2014 году, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин заложили капсулу на месте начала строительства.

Спустя три года открылся первый участок. Это была часть пятого пускового комплекса, которая шла в обход Звенигорода в Одинцовском городском округе. Каждый год кольцевая дорога прибавляла по несколько сотен километров, все больше разгружая пригородные трассы.

Даже пандемия не помешала дорожникам закончить 160-километровый участок ЦКАД. После завершения работ протяженность трассы составила 336 километров, 260 из которых платные.

Чтобы получить скидку на оплату проезда по дороге, необходимо приобрести или взять в аренду транспондер. Скидка составит от 15 до 50%.

Практически полное отсутствие светофоров, одноуровневых пересечений и перекрестков позволило автомобилистам добираться до пункта назначения на повышенных скоростях. Установленные системы фото- и видеофиксации, безбарьерная оплата проезда, информационные табло с данными о дорожной ситуации сделали ЦКАД самой современной трассой России.