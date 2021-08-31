Без пробок и светофоров. Новую развязку перед индустриальным парком «Есипово» открыли в Солнечногорске

Движение по новой развязке открыли в Солнечногорске. Это более трех километров дороги с путепроводом через Ленинградское шоссе. Ее задача — упростить подъезд к индустриальному парку «Есипово», где работают тысячи людей. Добраться можно будет без пробок и светофоров. Путь открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Развязку М10 — Ложки — Поварово — Пятница построили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Теперь это удобный подъездной путь к «Есипову» — месту, где работают крупные компании. Например, завод Mercedes-Benz.

Для всех, кто живет рядом, это рабочие места. И это важно. Но все меркнет, когда ни приехать ни уехать, как говорят. Когда нет развязок, дорог. И когда спотыкаешься о какую-то ерунду Андрей Воробьев.

Раньше водители легковых машин и грузовиков долго стояли в пробках на светофоре. Новая дорога позволит выезжать из индустриального парка «Есипово» на Ленинградское шоссе и наоборот.

«Мы открываем развязку, чтобы сэкономить, наверное, самое дорогое, что есть в нашей жизни. Это время. Время, которое позволяет делать все быстрее, удобнее, комфортнее. Меняет качество жизни», — подчеркнул Воробьев.

Рядом с «Есиповом» живут десятки тысяч человек. На большой площадке работают зарубежные и российские компании. Это крупные производители различных товаров.

«Мы сейчас разговаривали с резидентами — у них уже новые запросы по поводу ЦКАД или новых остановок. Мы сегодня на транспортном часе тоже „Есипово“ обсудим, чтобы и жителям, и инвесторам нашим дать следующую перспективу расшивки узких мест», — сказал губернатор Подмосковья.

Строители обустроили три полосы со скоростью движения 80 километров в час. Установили и шумозащитные экраны.