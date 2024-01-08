Эксклюзив 08 января 2024, 09:54 Около 35 домов за ночь подключили к отоплению в Климовске Замглавы Подольска Рязанцев: 8 января в Климовске тепло вернут в 95% домов

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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск аварийные бригады продолжают активную работу по возвращению тепла в дома. Как рассказал «360» заместитель главы муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Роман Рязанцев, специалисты работали всю ночь, удалось подключить к отоплению 35 многоквартирных домов.

«На данный момент, как и вчера, работают два котла. Никаких нарушений технологического режима нет, удалось избежать нежданных моментов. Сейчас мы находимся в самой ответственной точке, нам надо постараться сегодня максимально подключить уже все ЦТП и дома, и дальше будем производить наладку. То есть планы на сегодня: подключить многоквартирные дома на 95%», — рассказал Рязанцев.

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В ночь на 8 января специалисты работали в разных районах, они подключали к отоплению в основном те дома, которые не получилось подключить по тем или иным причинам с первого раза — дорабатывали то, что не удалось сделать ранее. Запитку зданий ведут аккуратно, чтобы котлы не вышли из технологического режима.

«Бригады, теплоснабжающие организации, комитет ЖКХ — все работаем в круглосуточном режиме для того, чтобы намеченные планы исполнить вовремя», — подчеркнул Рязанцев.

Параллельно с многоквартирными домами к отоплению в Подольске подключают школы и детские сады. По словам Рязанцева, все бригады будут работать по согласованному графику. Но в приоритете, подчеркнул он, дома, где живут люди.

Ранее в Подольске возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет по вопросу передачи котельной в Климовске мунпредприятию.