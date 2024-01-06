Важное 06 января 2024, 12:03 Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Климовск Подольска из-за отсутствия тепла Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов / Telegram

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Режим ЧС локального характера ввели из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах, расположенных в северо-восточной части микрорайона Климовск в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», — добавил он.

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Из-за низких температур отопительная система города сильно промерзла, объяснил Артамонов, поэтому при запусках на магистральной линии начались прорывы. Чтобы восстановить теплоснабжение, аварийные бригады работали всю ночь.

Глава округа добавил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме. Однако второй еще ремонтируют.

Жителям Подольска напомнили, что они могут оставить заявку на обследование батарей в квартирах по телефону +7-965-389-20-59. По вопросам подачи тепла следует обращаться по телефонам: (4967) 50-00-50, (4967) 55-57-98.

Временные пункты обогрева в микрорайоне Климовск развернули на базе гимназии имени Подольских курсантов и в ДК «Машиностроитель».

Ранее жителям Подольска пообещали поэтапный запуск тепла в дома. На Октябрьской площади работала полевая кухня с горячим питанием.

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