Важное 07 января 2024, 11:45 Уголовное дело возбудили в Подольске из-за ограничения подачи энергоресурсов СК возбудил дело после ограничения подачи энергоресурсов в Подольске РИА «Новости»

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В Подольске следователи возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации округа. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что 4 января из-за неправильной эксплуатации котельной сотрудниками закрытого акционерного общества прорвало теплотрассу.

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«Жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды», — указали в СК.

Специалисты ведомства оперативно провели доследственную проверку и по ее итогам возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В помещениях организации, обслуживающей котельную, начали обыски. Сотрудники СК изымут техническую документацию и допросят руководство компании. Им также предстоит установить причины и условия, которые привели к аварии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обратился в Следственный комитет с просьбой решить вопрос о передаче котельной в Климовске муниципальному предприятию. Глава региона обратил внимание на важность эксплуатирования этого объекта и подчеркнул, что обращения к собственнику не привели ни к какому результату.

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