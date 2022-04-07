Водозаборный узел для важных объектов ЖКХ появится в Солнечногорске

Новую систему водоснабжения построят для коммунальных объектов городского округа Солнечногорск. Она появится в деревне Хметьево.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в Солнечногорске предусмотрели новый водозаборный узел для важной коммунальной инфраструктуры.

Уже начались процедуры по определению подрядчика для строительства ВЗУ и сетей водоснабжения в Солнечногорске Антон Велиховский.

ВЗУ переведут на автоматический режим работы. Например, скважинные насосы будут включаться и выключаться сами, по сигналу датчика давления.

За последние несколько лет качество воды улучшили более чем для двух миллионов жителей. Эту работу выполняют по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Чистая вода».